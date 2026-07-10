سيولة أسواق الإمارات تلامس 2.2 مليار درهم.. و3 أسهم بالحد الأقصى

غلب الحذر على أداء البورصات العربية، أمس، وشهدت أغلب المؤشرات تحركات عرضية، على وقع التطورات الإقليمية.

ولامست سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو 2.2 مليار درهم، موزعة بواقع 1.5 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و642.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 551.7 مليون سهم، عبر تنفيذ 38 ألف صفقة، فيما قفزت 3 أسهم بالحد الأقصى، وهي: «الوطنية الدولية القابضة، وعمان والإمارات للاستثمار، والفجيرة لصناعات البناء».

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.887 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.897 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و990.2 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 176.3 مليون درهم، تعادل 27.4 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 642.5 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5990.88 نقطة، منخفضاً بـ0.18 %، وقفز سهم الوطنية الدولية القابضة 14.3 % بالحد الأقصى، وارتفعت أسهم سلامة 7.07 %، ووطنية إنترناشيونال 6.6 %، والفردوس القابضة 2.9 %، وأمان 2.4 %، فيما انخفضت أسهم الأغذية المتحدة 4.76 %، وتعاونية الاتحاد

2.2 %، وسالك 1.9 %، وتعليم القابضة 1.24 %.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 156.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 371.5 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 215 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9881.79 نقطة، منخفضاً هامشياً 0.03 %.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 217 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 110.2 ملايين درهم، ثم «أدنوك للإمداد» بسيولة 105.2 ملايين درهم.

وقفز في سوق أبوظبي سهما عمان والإمارات للاستثمار، والفجيرة لصناعات البناء بالحد الأقصى، وصعد أبوظبي للموانئ 3.96 %، ورأس الخيمة العقارية 3.8 %.

في المقابل، تراجعت أسهم إي سفن - أذونات 4.8 %، وفينكس كروب 2.86 %، وإنفستكورب كابيتال 1.8 %، وبنك الشارقة 1.7 %.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهم «بروج بي إل سي» بقيمة 184.1 مليون درهم، إذ تم تنفيذ صفقة على 60 مليون سهم من أسهم الشركة، وصفقة أخرى على 16 مليون سهم من أسهمها.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.42 %، والكويتي

0.01 %، والقطري 0.84 %، والبحرين 0.22 %، فيما ارتفعت بورصة مسقط 0.09 %، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ0.54 %.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بـ0.42 % ليغلق عند 10808 نقطة، بتداولات 4.1 مليارات ريال.

وتصدر سهم رسن الأسهم المتراجعة بـ10 % عند 135.00 ريالاً، وانخفضت أسهم أكوا وسابك والمجموعة السعودية والخريف ومجموعة تداول وبي إس إف وسليمان الحبيب وجاهز بنسب راوحت بين 1 و4 %.

في المقابل، تصدر مسك ارتفاعات السوق بـ10 % عند 32.28 ريالاً، وارتفعت أسهم بنك البلاد والتعاونية وأمريكانا وغازكو وأنابيب الشرق وأفالون فارما ولوبريف بنسب تراوح بين 1 و4 %.

مصر

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 29.474 مليار جنيه ليبلغ عند مستوى 3.811.610 تريليونات جنيه.

وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ0.54 % ليغلق عند مستوى 52311 نقطة، فيما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.4 % ليغلق عند مستوى 64204 نقاط، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.52 % ليغلق عند مستوى 24404 نقاط.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بـ1.73 % ليغلق عند مستوى 16281 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ1.47 % ليغلق عند مستوى 22067 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بـ0.08 % إلى 3884 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 7.9 ملايين دينار.

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.65 %، كما صعد مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.02 %، بينما تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.57 %.