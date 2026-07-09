صعود المؤشرات الأوروبية ​مدعومة بانتعاش أسهم التكنولوجيا

ارتفعت المؤشرات الأوروبية في تعاملات متقلبة الخميس، ​مدعومة بانتعاش أسهم التكنولوجيا، في حين يقيم المستثمرون تطورات الصراع ‌في ​الشرق الأوسط بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب في "التوصل إلى اتفاق".

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % إلى 638.66 بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، إذ ارتفعت أسهم التكنولوجيا 1.6 % ، لتكون من بين أفضل القطاعات أداء.

وقفزت أسهم ⁠شركات الرقائق الإلكترونية مثل سيلترونيك 7.4 %، وصعد سهم سويتك 5.5 %، وارتفع سهم إيه.إس.إم.إل 2.5 %.

وكان القطاع قد فقد الزخم مؤقتا بعد أن حقق في يونيو حزيران أقوى أداء ‌فصلي له منذ 2001، وتشير مكاسب اليوم إلى انحسار مؤقت لمخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع التقييمات. ولا يزال هذا القطاع الأسوأ أداء على ‌المؤشر منذ بداية الشهر. وتعززت المعنويات عالميا بفضل ‌تقرير يفيد بأن الصين قد تسمح لشركات الذكاء الاصطناعي المحلية ‌بالوصول بشكل محدود إلى ‌رقائق شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، في إشارة إلى احتمال تلقي الطلب على ​البنية التحتية للذكاء ‌الاصطناعي دفعة إضافية.

وفي ​الوقت نفسه، انخفضت أسعار النفط ⁠قليلا، وهو مورد رئيسي لأوروبا التي تعاني من نقص في الطاقة، مع تقييم المستثمرين أحدث تصريحات ترامب بشأن الحرب. وشنت الولايات المتحدة ​غارات جديدة ⁠على إيران بعدما ⁠قال ترامب أمس الأربعاء إن الاتفاق مع طهران انتهى، وأدت المخاوف بشأن تداعيات ذلك على الاقتصاد إلى تسجيل المؤشر أكبر انخفاض ⁠يومي منذ مارس آذار. وتفوقت الأسهم الإسبانية على أداء الأسواق الأوروبية، إذ ارتفعت 0.9 %، متعافية من أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع التي سجلتها أمس الأربعاء، بعدما وصف ترامب إسبانيا بأنها "كريمة للغاية" عقب إصداره أمرا بوقف التجارة مع البلاد بسبب مستوى مساهمتها في ‌حلف شمال الأطلسي.

وهوى سهم أسترازينيكا 8% بعد إخفاق عقار واينوا المخصص لعلاج ​أمراض الأعصاب في تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل القلب المتكررة في تجربة سريرية في مرحلة متقدمة. وتطور أسترازينيكا عقار واينوا بالشراكة مع شركة ​أيونيس الأمريكية.