صعود المؤشرات اليابانية بعد 3 أيام متتالية ​من الخسائر

صعدت المؤشرات اليابانية خلال تداولات الخميس بعد 3 أيام متتالية ​من الخسائر ، حيث ارتفع المؤشر نيكاي مدعوما بمكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي اقتفت أثر ‌قطاع التكنولوجيا الأمريكي، ​لكن ارتفاع أسعار النفط عقب تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران حد من تفاؤل المستثمرين.

وصعد المؤشر نيكاي 1.4 % ليغلق عند 67743.85 نقطة، بعد أن ارتفع بما يصل إلى 2.4 % في وقت سابق من الجلسة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 % إلى 4020.37 نقطة.

وقادت أسهم شركات أشباه ⁠الموصلات مكاسب المؤشر نيكاي، إذ قفز سهم شركة كيوكسيا لصناعة رقائق الذاكرة 8.3 % ، فيما ارتفع سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 5.9 % ، وصعد سهم طوكيو إلكترون المنتجة لمعدات صناعة الرقائق 5.5 %.

وجاءت المكاسب بعدما ارتفع ‌المؤشر ناسداك خلال الليل مدعوما بإبرام برودكوم وأبل اتفاقا لتوريد الرقائق تتجاوز قيمته 30 مليار دولار، إضافة إلى تقرير أفاد بأن الصين تعتزم السماح لكبرى شركات الذكاء الاصطناعي لديها ‌بشراء عدد محدود من رقائق إتش200 التابعة لشركة إنفيديا.

وقال واتارو ‌أكياما محلل الأسهم لدى نومورا سكيوريتيز إن الأنباء المتعلقة بالصين "يبدو أنها عززت ‌التوقعات بتوسع الأعمال عبر سلسلة التوريد ‌الخاصة بإنفيديا، بما في ذلك في اليابان".

في المقابل، عادت المخاوف بشأن الشرق الأوسط إلى الواجهة بعدما أعلن الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب ‌أن الاتفاق المؤقت الرامي ​إلى إنهاء الحرب مع إيران "انتهى".

وارتفعت أسعار ⁠النفط بنحو 1% الخميس، ما ضغط على بعض القطاعات شديدة التأثر بأسعار الوقود، إذ تراجع مؤشر قطاع النقل الجوي الياباني 2.2 % ، وانخفضت أسهم شركات ⁠معدات النقل 1.9 % .

وجددت زيادة أسعار النفط المخاوف بشأن التضخم في سوق السندات الحكومية اليابانية. وبالاقتران مع القلق حيال الأوضاع المالية العامة، دفعت هذه المخاوف عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 30 عاما.

وتراجعت أسهم قطاع العقارات، الذي يتأثر بتحركات أسعار الفائدة، 1.3 %.

ورغم ‌ارتفاع المؤشر نيكاي، فإن أداء السوق كان سلبيا من حيث عدد الأسهم المتراجعة، إذ انخفض 146 سهما ​مدرجا على المؤشر مقابل ارتفاع 77 فقط، في إشارة إلى أن المكاسب تركزت في الأسهم ذات الوزن الثقيل مثل أدفانتست وطوكيو إلكترون.

ومن بين أكبر الخاسرين على المؤشر من حيث النسبة المئوية، هبط سهم ميتسوبيشي ماتيريالز 6.9 %، بينما تراجع ​سهم يوكوهاما ربر 3.5 %.