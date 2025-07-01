مؤشرا دبي والكويت الأفضل خليجياً منذ بداية العام

حقق سوق دبي المالي أداء قوياً خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2025، ليأتي ضمن الأفضل على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني والمكاسب القوية للأسهم القيادية المدرجة، إلى جانب زيادة الطلب من جانب المؤسسات والمستثمرين الدوليين.

وأظهر رصد «البيان» صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 10.61% منذ بداية 2025، ليقفز من 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، وصولاً إلى 5705.76 نقاط في آخر جلسات يونيو، ليربح رأس ماله السوقي ما يناهز 88.4 مليار درهم.

وعلى المستوى الشهري، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 4.11% ليربح السوق نحو 25.5 مليار درهم في شهر يونيو.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 906.9 مليارات درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 995.34 مليار درهم بآخر جلسات يونيو 2025.

ومنذ بداية 2025، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 3.7 مليارات درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 37.24 مليار درهم مقابل مبيعات 33.5 مليار درهم.

وتصدر سهم «أملاك للتمويل» ارتفاعات سوق دبي بنمو 89.16%، فيما صعدت أسهم الاتحاد العقارية 77.86%، والوطنية للتأمينات العامة 35%، وباركن 33.5%، ودو 32.44%، والإمارات الإسلامي 31.04%، ودبي الإسلامي 27.9%، وأرامكس 26.8%، والاستشارات المالية الدولية 23.7%، ودبي التجاري 20.06%.

أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 5.72% منذ بداية تداولات العام الجاري ليغلق عند 9957.52 نقطة، فيما صعد المؤشر بنسبة 2.81% خلال شهر يونيو.

وتصدر سهم «أسمنت الفجيرة» ارتفاع السوق منذ بداية العام بنسبة 148.9%، ثم «إي سفن - أذونات» 143.4% و«أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 87.7% و«إي أس جي» 84.96% و«فودكو الوطنية» 80.56%.

فيما شهد السوق تراجع «لولو للتجزئة» 33.7% و«أغذية» 32.9% و«مجموعة مير» 32.9% و«برجيل القابضة» 31.6% و«دار التأمين» 31.6%.

أداء يومي

وعلى مستوى الأداء اليومي، حلق مؤشر سوق دبي المالي لأعلى مستوى له منذ مطلع يونيو 2008 (17 عاماً)، مسجلاً 5705.76 نقاط، مرتفعاً بـ0.38% أو ما يعادل 21.85 نقطة، إذ صعد المؤشر للجلسة السادسة على التوالي، ليربح السوق نحو 3.4 مليارات درهم بدعم أداء قطاع العقارات، لا سيما أسهم «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، و«الاتحاد العقارية».

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.72% إلى مستوى 9957.52 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 991.96 مليار درهم في نهاية جلسة الخميس الماضي إلى 995.34 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة بقيمة 22.6 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 4 ملايين سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 5.66 دراهم للسهم.

واتجه الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 180.75 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 525.66 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 344.9 مليون درهم.

أسواق عربية

وخلال 6 أشهر، ارتفعت بورصة الكويت 17.21%، وقطر 1.69%، مقابل تراجع بورصات السعودية 7.56%، والبحرين 2.12%، ومسقط 1.73%.

وعلى المستوى اليومي، فقد أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الاثنين متراجعاً بنسبة 0.4% ليغلق عند 11164 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.4 مليار ريال. أما في قطر، فقد تراجع مؤشر البورصة نحو 0.2% عند مستوى 10749 نقطة مع سيولة بقيمة 481 مليون ريال.

بينما ارتفع مؤشر بورصة الكويت نحو 0.4%، وأغلق عند مستوى 9187 نقطة، كما وفي المقابل تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.1%.

في بورصة مصر، تراجع مؤشر السوق الرئيس بنحو 1% ليغلق عند مستوى 32857 نقطة، مع استمرار انخفاض الدولار دون حاجز 50 جنيهاً.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 32857.62 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو المنتهي.