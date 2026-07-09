2.3 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية.. وسوق دبي فوق 6000 نقطة

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية 2.3 مليار درهم، أمس، موزعة بواقع 1.33 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.01 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 615 مليون سهم، عبر تنفيذ 44.9 ألف صفقة، فيما شهدت أغلب البورصات العربية تراجعاً في الأداء، وسط تحرك عرضي لأغلب المؤشرات بفعل التوترات الإقليمية.

وسجلت رسملة الأسهم نحو 3.887 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.895 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و991.6 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 339.4 مليون درهم، بما يعادل 33.6% من السيولة الإجمالية للسوق.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 6001.93 نقطة، منخفضاً بـ1.51%، وارتفعت أسهم دبي للمرطبات 14.95% بالحد الأقصى، والأغذية المتحدة 5%، وبنك المشرق 0.20%، ووطنية إنترناشيونال 0.16%، في حين انخفضت أسهم الإمارات للاستثمار 5%، واكتتاب القابضة 4.87%، وأمان 4.8%، وطلبات 4.8%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة (الخليج للملاحة سابقاً) بقيمة إجمالية 131.1 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 44.9 مليون سهم من أسهم الشركة.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 50.14 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 535.7 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 485.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، انخفض مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.56% عند 9885.05 نقطة.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 204.7 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 191.4 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 104.1 ملايين درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم فيرتيغلوب 3.08%، وأبوظبي الوطنية للتأمين 0.98%، وبريسايت 0.87%، وبنك الشارقة 0.86%، في المقابل، تراجعت أسهم فينكس كروب 4.95%، وأوراسكوم 4.94%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 4.94%، والفجيرة لصناعات البناء 4.9%.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجعت بورصات الكويت 0.79%، وقطر 0.76%، والبحرين 0.60%، فيما ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.01%، ومسقط 0.91%، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر 1.84%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بشكل طفيف بنقطة واحدة ليغلق عند 10854 نقطة، بتداولات 4.4 مليارات ريال.

وصعد سهم أرامكو 3% عند 26.84 ريالاً، وصعدت أسهم سابك وينساب ولوبريف وبنك الرياض ومرافق والسعودية للطاقة بنسب تراوحت بين 1 و3%.

في المقابل، تراجع سهما مصرف الراجحي والأهلي السعودي بـ1% عند 65.45 ريالاً و38.42 ريالاً على التوالي.

وانخفض سهما إكسترا وتسهيل بنسب 6 و10% على التوالي، وهبطت أسهم أكوا وبترورابغ والتعاونية وكاتريون والخدمات الأرضية وطيران ناس بنسب تتراوح بين 2 و5%.

مصر

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء، فيما خسر رأس المال السوقي 47.216 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.782.136 تريليونات جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ1.84% ليغلق عند مستوى 52028 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 1.54% ليغلق عند مستوى 63950 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.84% ليغلق عند مستوى 24272 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.3% ليغلق عند مستوى 16004 نقاط، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.29% ليغلق عند مستوى 21747 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.01%، إلى 3880 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 8.9 ملايين دينار.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.