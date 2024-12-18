سوق دبي يتألق للجلسة الخامسة.. وسط هدوء البورصات العربية

واصل سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي، إلى أعلى مستوى في أكثر من عقد، وسط هدوء البورصات العربية.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.64% أو ما يعادل 32.3 نقطة، مسجلاً 5079.85 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 23 سبتمبر 2014، ليربح السوق مكاسب ناهزت 7.4 مليارات درهم بدعم أداء سهم «إعمار العقارية».

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 873.35 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 880.8 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «إعمار العقارية» بالحد الأقصى للجلسة الثانية على التوالي، مرتفعاً 15% إلى 12.65 درهماً، وهو أعلى مستوى له في 19 عاماً (يناير 2008)، بسيولة قاربت 1.3 مليار درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 234.2 مليون درهم، ليستحوذ سهما «إعمار» على أكثر من 71% من سيولة سوق دبي الإجمالية البالغة 2.14 مليار درهم.

وجاءت ارتفاعات أسهم إعمار بعد أن قالت الشركة إنها تعتزم إعلان توزيعات أرباح بنسبة 100 % من رأس المال المساهم لعام 2024 والأعوام القليلة المقبلة بما يصل إلى 8.8 مليارات درهم (2.4 مليار دولار).

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «أجيليتي للمخازن» 6.5%، و«بي إتش إم كابيتال» 3.9%، و«دو» 2.2%.

وأغلق سهم «طلبات» عند سعره السابق 1.50 درهم.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء بصافي استثمار 214.2 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 856.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 642.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9261.47 نقطة متراجعاً 0.20% في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 162.7 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 103.5 ملايين درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 68.3 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم «اﻻتحاد للتأمين» 10.2%، و«أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 10%، و«الخليج اﻻستثمارية» 6.6%، و«سبيس 42» بنسبة 3.5%.

وأقفل سهم الدار العقارية منخفضا بنسبة 1.1% عند 7.48 درهم، بينما انخفض سهم اشراق للاستثمار بنسبة 1.3% عند 0.310 درهم.

وانخفض سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 2.8% عند 1.05 درهم، في حين أقفل سهم فينكس عند سعره السابق 1.23 درهم.

وكان أكثر الأسهم تداولا، سهم ملتيبلاي، منخفضا بنسبة 1.5% عند 1.92 درهم.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 3.2 مليارات درهم، موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي، و2.14 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 703.8 ملايين سهم عبر تنفيذ أكثر من 47.2 ألف صفقة.

عربياً

وتراجع المؤشر السعودي 1.2% مع هبوط أسهم كل القطاعات المدرجة عليه تقريباً. وانخفض سهم مصرف الراجحي واحداً % ونزل سهم معادن 1.5 %.

وارتفع سهم الرياض للتعمير 4.4 % بعدما قالت الشركة إنها أسست صندوقاً جديداً للاستثمار العقاري لتطوير مشروع تزيد قيمته عن 3.5 مليارات ريال (932 مليون دولار) في الرياض. كما حددت شركة الموسى الصحية السعودية سعر الطرح النهائي عند 127 ريالاً للسهم، مما يعني أن إجمالي الطرح سيبلغ حوالي 1.69 مليار ريال (449.85 مليون دولار) مما يجعله ثاني أكبر طرح عام أولي في المملكة هذا العام.

ونزل المؤشر القطري 1.3 % وسط تراجع معظم القطاعات والكويت 0.14%.

وتراجعت جميع مؤشرات البورصة المصرية، أمس، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.247 تريليون جنيه، وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.64%.

وارتفعت مؤشرات العراق بنسبة 0.43% ومسقط بنسبة 0.27% واستقر مؤشر البحرين.