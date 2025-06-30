الأسهم الأمريكية تحلق برهان الصفقات التجارية.. ومستوى قياسي لـ«ميتا»





ارتفعت الأسهم الأمريكية، خلال تداولات "الاثنين"، مع تزايد آمال المستثمرين التجارية، ما مكّن وول ستريت من اختتام شهرٍ ناجح بتحقيق المزيد من الارتفاعات القياسية.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4 %، بينما حقق مؤشر ناسداك المركب مكاسب بنسبة 0.5 %. كما كسب مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 207 نقاط، أي بنسبة 0.5 %.

يأتي هذا الارتفاع في أعقاب إلغاء كندا ضريبة الخدمات الرقمية في محاولةٍ لتسهيل المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة. ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة أن الولايات المتحدة «ستُنهي جميع المناقشات المتعلقة بالتجارة مع كندا».

وكان من المقرر أن تبدأ المدفوعات الأولية للضريبة الاثنين، وكانت ستُطبق على شركات مثل غوغل وميتا وأمازون.

وصعد السهم ميتا بنسبة 1.4 % إلى 744.05 دولاراً، بعدما لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 747.90 دولار في وقت سابق من الجلسة، حيث أفاد موقع ذا إنفورميشن خلال عطلة نهاية الأسبوع، نقلاً عن مصادر لم يسمها، أن ميتا عيّنت أربعة باحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من شركة «أوبن إيه آي» للانضمام إلى فريقها الجديد للذكاء الاصطناعي الفائق بقيادة ألكسندر وانغ.

وأوضح التقرير أن هؤلاء الباحثين هم جياهوي يو، وشوتشاو بي، وشنغجيا تشاو، وهونغيو رين.

وارتفعت أسهم شركتي هيوليت باكارد وجونيبر نتوركس بنسبة 14 % و8 % على التوالي، بعد أن قامت وزارة العدل الأمريكية، وفقاً لوثائق المحكمة، بتسوية دعواها القضائية التي طعنت في استحواذ شركة هيوليت باكارد إنتربرايز، صانعة الخوادم، على شركة جونيبر نتوركس مقابل 14 مليار دولار.