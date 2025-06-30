مؤشرا دبي والكويت الأفضل خليجياً في 6 أشهر

تصدر مؤشرا سوق دبي المالي وبورصة الكويت مكاسب الأسواق الخليجية خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2025، ونجح سوق دبي المالي في تحقيق أداء قوي منذ بداية العام الجاري، ليأتي ضمن الأفضل على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني والمكاسب القوية للأسهم القيادية المدرجة، إلى جانب زيادة الطلب من جانب المؤسسات والمستثمرين الدوليين.

وأظهر رصد «البيان» صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 10.61% منذ بداية 2025، ليقفز من 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، وصولاً إلى 5705.76 نقاط في آخر جلسات يونيو، ليربح رأسماله السوقي ما يناهز 88.4 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 906.9 مليارات درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 995.34 مليار درهم بآخر جلسات يونيو 2025.

وخلال 6 أشهر، ارتفعت بورصة الكويت 17.21%، وسوق دبي 10.61%، ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 5.72%، ومؤشر بورصة قطر بنسبة 1.69%، مقابل تراجع مؤشر «تاسي» السعودي بنسبة 7.56%، والبحرين بنسبة 2.12%، ومسقط بنسبة 1.73%.

ومنذ بداية 2025، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 3.7 مليارات درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 37.24 مليار درهم مقابل مبيعات 33.5 مليار درهم.

وتصدر سهم «أملاك للتمويل» ارتفاعات سوق دبي بنمو 89.16%، فيما صعدت أسهم الاتحاد العقارية 77.86%، والوطنية للتأمينات العامة 35%، وباركن 33.5%، ودو 32.44%، والإمارات الإسلامي 31.04%، ودبي الإسلامي 27.9%، وأرامكس 26.8%، والاستشارات المالية الدولية 23.7%، ودبي التجاري 20.06%.

وعلى المستوى الشهري، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 4.11% إلى 5705.76 نقاط، ليربح السوق نحو 25.5 مليار درهم في شهر يونيو، فيما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 2.81% إلى 9957.52 نقطة.

وعلى مستوى الأداء اليومي، حلق مؤشر سوق دبي المالي لأعلى مستوى له منذ مطلع يونيو 2008 (17 عاماً)، مسجلاً 5705.76 نقاط، مرتفعاً بـ0.38% أو ما يعادل 21.85 نقطة، إذ صعد المؤشر للجلسة السادسة على التوالي، ليربح السوق نحو 3.4 مليارات درهم بدعم أداء قطاع العقارات، لاسيما أسهم «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، و«الاتحاد العقارية».

وقفز سهم «الأغذية المتحدة» بالحد الأقصى عند 15.15 درهماً، ليقود ارتفاعات 26 سهماً بسوق دبي، وارتفعت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 12.5%، وأمانات القابضة 5.7%، بينما استقر سهم سالك عند 6.05 دراهم، في المقابل، انخفضت أسهم أجيليتي للمخازن 4.1%، وإمباور.8%، والاستشارات المالية الدولية 1.45%، ودبي التجاري 1.4%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة بقيمة 22.6 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 4 ملايين سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 5.66 دراهم للسهم. واتجه الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 180.75 مليون درهم بجلسة اليوم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 525.66 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 344.9 مليون درهم.