أسهم دبي «خضراء» للجلسة الثالثة على التوالي

عزز مؤشر سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، مرتفعاً بنسبة 0.06%، أو ما يعادل 3.3 نقاط، مسجلاً 6093.98 نقطة، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات الصناعة والاتصالات والمرافق العامة.

وحافظت أسهم دبي على أدائها الإيجابي في جلسة أمس، مع استمرار تحرك المؤشرات ضمن نطاقات محدودة، في ظل هدوء السيولة مقارنة بالجلسات السابقة، بالتزامن مع موسم الإجازات الصيفية.

وتصدّر سهم «سلامة» ارتفاعات 16 سهماً في سوق دبي، مرتفعاً 3.97% عند 0.839 درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ154.3 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» جاذبا 58.6 مليون درهم.

وارتفعت أسهم أمان 3.68%، وسبينس 2.4%، ودو 2.24%، فيما انخفضت أسهم الأغذية المتحدة 4.76%، والفردوس القابضة 2.38%، واكتتاب القابضة 2.37%، وتاكسي دبي 2.15%، كما تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.5% عند 12.06 درهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم دريك آند سكل إنترناشيونال، حيث ارتفع بنسبة 1.7% عند 0.242 درهم، وبتداولات قاربت 47 مليون سهم، فيما تراجع سهم طلبات هولدينغ بـ 0.8% عند 1.25 درهم، وبتداولات تجاوزت 21 مليون سهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 8.8 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 229.7 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 220.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وكذلك، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.19% إلى 9941.08 نقطة، رابحاً أكثر من 7 مليارات درهم. وتصدر «أبوظبي الإسلامي» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 99.25 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 96 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 93.7 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أسهم سوداتل للاتصالات 4.39%، ومجموعة أرام 4%، وبنك الاستثمار 3.57%، والبحيرة الوطنية للتأمين 3.2%، وأقفل سهم ألفا ظبي القابضة على ارتفاع بنسبة 2% عند 8.27 درهم، وبتداولات تجاوزت 10 ملايين سهم، فيما ارتفع سهم أدنوك للتوزيع بنسبة 1.3% عند 3.97 درهم، وبتداولات قاربت 12 مليون سهم.

وفي المقابل، تراجعت أسهم إي سفن- أذونات 4.59%، وحياة للتأمين 4.55%، والخليج للمشاريع الطبية 3.73%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 3.2%.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم أدنوك للغاز، حيث ارتفع بنسبة 0.3% عند 3.45 درهم، وبتداولات قاربت 22 مليون سهم، بينما انخفض سهم عنان للاستثمار بنسبة 0.8% عند 1.20 درهم، وبتداولات تجاوزت 19 مليون سهم.

مكاسب وسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 7 مليارات درهم في ثانية جلسات الأسبوع، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم الصناعة، والاتصالات، والمرافق العامة، والطاقة.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.4 مليار درهم، موزعة بواقع 905.2 ملايين درهم في سوق أبوظبي، و488 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 382 مليون سهم، عبر تنفيذ 34 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.36%، والبحريني 0.12%، فيما تراجعت بورصات الكويت 0.10%، وقطر 0.12%، ومسقط 0.17%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر بـ0.96%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.36% ليغلق عند 10852 نقطة، بتداولات 4.3 مليارات ريال. وقفزت أسهم أنابيب السعودية وأنابيب وأنابيب الشرق وبترو رابغ بنسب تتراوح بين 5 و8%، وسط تداولات نشطة، وصعد سهم أكو بنسبة 3% عند 198.90 ريالا.

في المقابل، هبطت أسهم طيران ناس وعطاء والمصافي وحلواني إخوان والفخارية ودرب السعودية ورؤوم وبحر العرب وصادرات بنسب تراوحت بين 2 و4%.

مصر

وصعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 21.826 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.829.352 تريليونات جنيه.

وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.96% ليغلق عند مستوى 53006 نقطة، فيما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.7% ليغلق عند مستوى 64949 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.96% ليغلق عند مستوى 24728 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.51% ليغلق عند مستوى 16215 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.49% ليغلق عند مستوى 22032 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.59% إلى 3881 نقطة، وسط سيولة 11.1 مليون دينار. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 39 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و23 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.