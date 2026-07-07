أسهم البنوك ترفع سوق دبي بمكاسب 6.4 مليارات درهم

واصل مؤشر سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثانية على التوالي، مرتفعاً بنسبة 0.52%، أو ما يعادل 31.5 نقطة، مسجلاً 6090.65 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 6.4 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاع البنوك، لا سيما سهم «الإمارات دبي الوطني» الذي زاد بنسبة 1.18% إلى 31 درهماً.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 997.7 مليار درهم، في نهاية جلسة الجمعة، إلى 1.004 تريليون درهم، بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «اكتتاب القابضة» ارتفاعات 30 سهماً في سوق دبي، مرتفعاً 8.43% عند 0.463 درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ116.45 مليون درهم ليغلق مستقرا عند 12.12 درهماً.

وارتفعت أسهم الإمارات للاستثمار 5.3%، وأجيليتي للمخازن 4.5%، ودو 3.65%، وطلبات 0.80%، فيما انخفضت أسهم سبينس 1.58%، وسالك 1%، وأملاك للتمويل 0.79%، وسكون تكافل 0.74%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة (الخليج للملاحة سابقاً) بقيمة إجمالية 62.9 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 21.7 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 2.90 درهم للسهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 13 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 204.6 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 191.6 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.22% إلى 9922.31 نقطة، رابحاً 2.4 مليار درهم. وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 93.3 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 78.6 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 66.9 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم البحيرة الوطنية للتأمين 4.2%، وإي سفن - أذونات 3.2%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 2.48%، وجي إف إتش 1.9%. وفي المقابل، تراجعت أسهم الوطنية للسياحة والفنادق 5%، والفجيرة لصناعات البناء 5%، وفينكس كروب 3.78%، وأم القيوين الوطني 3.77%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 8.8 مليارات درهم في أولى جلسات الأسبوع، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولاسيما أسهم البنوك، والاتصالات، والمرافق العامة، والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.899 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة وصولاً إلى 3.907 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.903 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.004 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.3 مليار درهم، موزعة بواقع 728 مليون درهم في سوق أبوظبي، و557 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 391.7 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 28.4 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.05%، والكويتي 0.61%، والقطري 0.20%، ومسقط 0.23%، فيما تراجعت بورصة البحرين 0.03%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر بـ2.68%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.05% ليغلق عند 10813 نقطة، بتداولات 3.8 مليارات ريال.

وتصدّر سهما صناعة الورق والأسماك قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وارتفع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 26.16 ريالاً. وقفزت أسهم المراعي وبي إس إف والتعاونية وبنك الرياض وطيران ناس ورسن وصناعات كهربائية وأنابيب الشرق بنسب تراوحت بين 1 و3%.

في المقابل، تصدر سهم درب السعودية الشركات المتراجعة بنسبة 6% عند 2.32 ريال، وهبطت أسهم بوبا العربية وجبل عمر ومكة وعلم ومجموعة صافولا ومسار والغاز القابضة واليمامة للحديد والمتقدمة، بنسب تراوحت بين 1 و4%.

مصر

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات الاثنين، فيما ربح رأس المال السوقي 57.327 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.807.526 تريليونات جنيه.

وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر (إيجي إكس 30) بـ2.68% ليغلق عند مستوى 52502 نقطة، فيما قفز مؤشر (إيجي إكس 30 محدد الأوزان) 2.43% ليغلق عند مستوى 64499 نقطة، بينما ربح مؤشر (إيجي إكس 30 للعائد الكلي) 2.69% ليغلق عند مستوى 24493 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70 متساوي الأوزان) بـ1.12% ليغلق عند مستوى 16132 نقطة، بينما صعد مؤشر (إيجي إكس 100 متساوي الأوزان) بـ1.25% ليغلق عند مستوى 21925 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.17% إلى 3858 نقطة، وسط سيولة 9.7 ملايين دينار.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 31 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.