تباين أداء المؤشرات اليابانية وقطاعات الشحن والسيارات تقود المكاسب

تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الاثنين ، حيث ارتفع المؤشر توبكس الياباني الأوسع ​نطاقا للجلسة السادسة على التوالي ‌بعدما ​ساهم انخفاض أسعار النفط والزخم الإيجابي في الأسواق العالمية في تعزيز معنويات المستثمرين. وصعد توبكس 0.90 % ليغلق عند 4101 نقطة مسجلا أطول سلسلة مكاسب منذ أغسطس 2025. أما المؤشر نيكاي ⁠225 القياسي الذي تهيمن عليه أسهم شركات التكنولوجيا فأغلق دون تغير عند 69737.69 نقطة.

وقادت قطاعات الشحن والسيارات والآلات المكاسب في السوق بشكل عام، وارتفع سهم تويوتا موتور 3.36 % وزاد سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 8.39 %. وتصدرت شركات التوريد لقطاع التكنولوجيا الخسائر على ‌المؤشر نيكاي. وكان أكبر الخاسرين سهم شركة تايو يودن الذي هبط ​10.58 %تلاه سهم إيبيدن الذي نزل 8.37 %وسهم موراتا للتصنيع الذي تراجع 7.49 %. ومن بين 225 على المؤشر نيكاي، صعد 177 سهما ​وانخفض 48 سهما.

يأتي هذا بينما يترقب المستثمرون التوقعات المتعلقة بسياسات البنوك ‌المركزية إذ يظهر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكا) موقفا يميل للتشديد النقدي تحت قيادة رئيسه كيفن ‌وارش في حين من المتوقع أن يواصل بنك ‌اليابان المركزي سياسة تشديد السياسة النقدية. وفي ‌الوقت نفسه، ساهمت زيادة ‌توقعات إنتاج النفط وإعادة فتح مضيق هرمز في توفير حالة ​من الارتياح بالأسواق.

واستأنف ‌الين اتجاهه ​الهبوطي مما يبقي المتداولين ⁠في حالة من الترقب لتدخل محتمل من جانب السلطات في طوكيو.

وقالت ماكي ساوادا محللة استراتيجيات الأسهم ​لدى ⁠نومورا للأوراق المالية "ستستمر ⁠التقلبات في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات في التأثير على اتجاه المؤشر نيكاي 225، سواء بالارتفاع ⁠أو الانخفاض".