محصلة خضراء للأسهم العالمية في أسبوع

شهدت الأسواق المالية العالمية أسبوعاً حافلاً بالزخم، فرضت فيه الملفات الجيوسياسية نفسها كأحد أهم المحركات الأساسية لتوجهات رؤوس الأموال وصناع القرار الاستثماري.

وسادت حالة من الترقب والحذر أوساط المتداولين الذين وضعوا تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران تحت المجهر، إذ يدرك مجتمع الاستثمار العالمي أن أي تقدم في هذا المسار من شأنه إعادة صياغة خريطة المخاطر الائتمانية والتشغيلية في قطاعات حيوية تمتد من الطاقة إلى التكنولوجيا.

وانعكس هذا التركيز الاستثماري المكثف بشكل مباشر على أسواق السلع الأساسية، التي ظلت طوال الأسبوع الماضي تتأرجح بناءً على الأنباء الواردة من أروقة المفاوضات.

فبينما لاحت في الأفق بوادر انفراجة محتملة تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز، تنفس المستثمرون الصعداء نسبياً، ما قاد أسعار النفط الخام إلى استقرار مائل نحو التراجع الهامشي، مدفوعاً بآمال زوال عقبات الإمداد.

وفي المقابل، ظل الذهب يتحين الفرصة لالتقاط أنفاسه كملاذ آمن، مسجلاً مكاسب ملحوظة مع استمرار حاجة المستثمرين للتحوط ضد أي مفاجآت قد تطرأ على المشهد الدبلوماسي المعقد.

ولم تكن أسواق الأسهم بمعزل عن هذه الأجواء، فرغم صدور بيانات التوظيف الأمريكية المتباينة وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن التفاؤل الحذر بشأن إنهاء الصراع واكب حركة التداول، ما ساعد المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت» والبورصات الأوروبية على تحقيق محصلة أسبوعية خضراء، ومستويات قياسية جديدة.

مكاسب جماعية

وفي أسبوع تداول قصير بسبب عطلة يوم الجمعة، سجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسة مكاسب جماعية.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.8 %، ليصل في الختام إلى 7483.24 نقطة.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي المكون من 30 سهماً بنسبة 2 %، ليصل إلى مستوى إغلاق قياسي جديد عند 52900.07 نقطة.

أما المؤشر التكنولوجي ناسداك فقد ارتفع بنسبة 2.1 %، ليصل في الختام إلى 25832.672 نقطة.

وتابع المتداولون خلال الأسبوع العديد من التطورات والبيانات الرئيسة، بما في ذلك التطورات المرتبطة بمحادثات الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب، فضلاً عن أحدث تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش.

إلى جانب تقرير الوظائف الصادر يوم الخميس لشهر يونيو، والذي أظهر زيادة قدرها 57 ألف وظيفة (أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم داو جونز، والبالغة 115 ألف وظيفة).

ومع ذلك، انخفض معدل البطالة إلى 4.2 %، بعد أن كان الاقتصاديون قد توقعوا استقراره عند 4.3 %.

أما على صعيد أداء عدد من الأسهم الكبرى، فقد سجل سهم أمازون مكاسب أسبوعية بنحو 7 %، كما ارتفع سهم ميتا بأكثر من 7 % أيضاً، ومايكروسوفت بأكثر من 10.5 %، وتسلا بنحو 5 %.

أداء إيجابي

وسجلت أسواق الأسهم الأوروبية أداءً إيجابياً لافتاً خلال الأسبوع المنتهي في 2 يوليو 2026، إذ أنهت المؤشرات الرئيسة تداولاتها على ارتفاع جماعي، مدفوعةً بمكاسب قوية في قطاعات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.

وفي تفاصيل الأداء الأسبوعي للمؤشرات، ارتفع ستوكس 600 الإقليمي بنسبة 2.66 %، بعد أن أضاف 16.89 نقطة إلى قيمته، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 652.77 نقطة، صعوداً من إغلاقه السابق البالغ 635.88 نقطة.

كذلك صعد مؤشر داكس الألماني بمقدار 1108.09 نقاط، وبنسبة نمو بلغت 4.49 %، ليغلق مستواه الحالي عند 25779.31 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق البالغ 24671.22 نقطة.

ولم تكن الأسواق البريطانية والفرنسية بمعزل عن هذا الزخم الصعودي، إذ شهد مؤشر فوتسي البريطاني ارتفاعاً بمقدار 171.01 نقطة، مسجلاً نسبة تغير بلغت 1.63 %، ليرتفع مستوى إغلاقه الحالي إلى 10679.03 نقطة، بعد أن كان عند 10508.02 نقطة في إغلاقه الأسبوع الماضي.

من جانبه، أنهى مؤشر كاك الفرنسي الأسبوع عند مستوى 8508.07 نقاط، مقارنة بمستواه السابق البالغ 8384.87 نقطة، محققاً زيادة بلغت 123.20 نقطة في قيمته، وهو ما يعادل نمواً بنسبة 1.47 %.

تباين واضح

وأنهت المؤشرات الآسيوية الرئيسة تداولاتها الأسبوعية على تباين واضح في الأداء، إذ انعكست حركة الأسواق الماليّة بين مكاسب مدفوعة بنشاط الشراء، وتراجعات تصحيحية شهدتها بعض الأسواق الأخرى، وسط ترقب المستثمرين للمستجدات الاقتصادية.

وسجل مؤشر نيكاي الياباني ارتفاعاً بنسبة بلغت 0.55 %، لينهي تداولاته عند مستوى 69744.07 نقطة، مقارنة بـ 69360.88 نقطة في إغلاقه السابق، ليعكس هذا الصعود حالة من الاستقرار النسبي والحذر في أوساط المستثمرين بالبلاد.

وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 2.99 %، ليقفز من مستوى 22671.86 نقطة، إلى 23350.03 نقطة، بدعم من عمليات شراء انتقائية طالت قطاعات حيوية.

في المقابل، جاء أداء مؤشر كوسبي مغايراً للاتجاه الإيجابي العام، إذ تعرض لضغوط بيعية دفعته للتراجع بنسبة 3.84 %.

وهبط المؤشر الكوري الجنوبي في الختام إلى مستوى 8088.34 نقطة، بعد أن كان قد سجل 8411.21 نقطة في قراءته السابقة الأسبوع الماضي.