تدفقات صناديق الأسهم العالمية ترتفع 25% بدعم من التكنولوجيا

ارتفعت التدفقات إلى صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي أول يوليو، مع استغلال المستثمرين تراجع الأسواق لزيادة مراكزهم في أسهم التكنولوجيا، وسط رهانات على استمرار قوة نمو أرباح القطاع خلال موسم نتائج الأعمال المرتقب.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي ليبر» أن صناديق الأسهم العالمية شهدت تدفقات صافية 10.44 مليارات دولار بزيادة 25% مقارنة بالأسبوع السابق.

جاء ذلك رغم تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم العالمية 2% الأسبوع الماضي بفعل مخاوف تتعلق بارتفاع تركّز الاستثمارات في عدد محدود من الشركات، إضافة للقلق بشأن وتيرة الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية الكبرى.

وسجلت صناديق قطاع التكنولوجيا تدفقات قوية بقيمة 8.9 مليارات دولار، بعد أن شهدت صافي سحوبات 17.83 مليار دولار الأسبوع السابق.