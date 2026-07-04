مؤشرا مسقط ودبي يتصدران ارتفاعات الأسواق الخليجية

تصدر مؤشرا بورصة مسقط وسوق دبي المالي ارتفاعات البورصات الخليجية خلال الأسبوع الماضي، وسط حالة من الحذر والترقب التي أحكمت قبضتها على مجريات التداول، دافعة بالمؤشرات الرئيسية إلى تباين مؤشراتها بضغط من عمليات بيع وجني أرباح.

وتأثرت حركة السيولة بشكل مباشر بتركيز المتعاملين على رصد تطورات لأحداث الجيوسياسية؛ إذ يسود الأسواق تفاؤل حذر مشوب بالقلق.

بالتوازي مع المشهد السياسي، تترقب الأوساط الاستثمارية في المنطقة انطلاق قطار نتائج الأعمال الربع سنوية عن الربع الثاني من العام؛ حيث يتطلع المستثمرون إلى قراءة الميزانيات العمومية للشركات القيادية والمصارف الكبرى للوقوف على مدى مرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية، وهو ما يمثل المحرك الأساسي المرتقب لرسم اتجاهات البورصات وتحديد مسارها خلال الأسابيع المقبلة.

سوق دبي

ونجح سوق دبي في تحقيق مكاسب أسبوعية ناهزت 4.6 مليارات درهم مرتفعاً بنسبة 0.68% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 993.1 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 997.7 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «سلامة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 5.55%، وارتفعت أسهم دو 4.9%، وأمانات القابضة 4.55%، ودبي التجاري 2.76%، والرمز كوربوريشن 2.04%.

في المقابل، تراجعت أسهم بي إتش إم كابيتال 9.3%، وأجيليتي للمخازن 5.5%، وتيكوم 4.5%، والوطنية الدولية القابضة 4.2%، وتبريد 3.65%، وباركن 3.2%، وأرامكس 2.84%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات بنحو 933.3 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 328.2 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً سيولة 200.45 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.21% إلى مستوى 9900.80 نقطة، رابحاً ما يفوق 5.3 مليارات درهم في 5 جلسات.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 521.5 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أدنوك للغاز» بسيولة 495.97 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 468.68 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم غذاء القابضة 5.5%، وأم القيوين للاستثمارات 5.4%، والوطنية للسياحة والفنادق 5.3%، وسبيس42 4%، وسوداتل للاتصالات 3.77%.

في المقابل، تراجعت أسهم الظفرة للتأمين 4.88%، والفجيرة لصناعات البناء 4.76%، وأوراسكوم 4.74%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 4.73%، وفيرتيغلوب 4.63%.

السعودية

وتراجع المؤشر العام للسوق السعودية «تاسي» بنسبة 0.97%، ليغلق عند مستوى 10826.98 نقطة.

وفيما يخص حركة التداولات الأسبوعية، حيث ارتفعت قيم التداولات بنسبة 11.36% لتصل إلى 21.75 مليار ريال (بمتوسط 4.35 مليارات ريال للجلسة)، كما صعدت أحجام التداولات بنسبة 25.6% لتسجل 1.25 مليار سهم (بمتوسط 250.77 مليون سهم للجلسة).

وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم متكاملة قائمة الارتفاعات بنسبة 42.54%، متبوعاً بسهم الأسماك بنسبة 30.53%، ثم سهم أمانة للتأمين بنسبة 21.32%. وفي المقابل، قاد سهم الرمز قائمة التراجعات بالسوق السعودية، منخفضاً بنسبة 7.83%، تلاه سهم دي بي إس بنسبة 7.49%، وحلّ سهم المتقدمة ثالثاً بـانخفاض قدره 7.35%.

وهبط رأس المال السوقي إلى 9.438 تريليونات ريال، مقابل 9.488 تريليونات ريال، بنهاية الأسبوع الماضي، لتبلغ الخسائر السوقية 49.81 مليار ريال.

الكويت

وأنهت مؤشرات بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية على تباين في الأداء؛ بعد أن سجل مؤشر السوق الأول تراجعاً بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 9092.64 نقطة.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.10% مستقراً عند مستوى 8696.42 نقطة، كما حقق مؤشر السوق الرئيسي نمواً بنسبة 2.43% لينهي تداولاته عند مستوى 8955.64 نقطة، ولحق بهم مؤشر السوق الرئيسي 50 الذي سجل صعوداً بنسبة 3.21% مغلقاً عند مستوى 9985.79 نقطة.

وفيما يخص حركة التداولات خلال الأسبوع، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.35 مليار سهم، والتي ولدت سيولة إجمالية بلغت قيمتها 372.07 مليون دينار كويتي، وذلك من خلال تنفيذ 105.22 آلاف صفقة نقداً.

وتصدر سهم مجموعة الخليج للتأمين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع مسجلاً نمواً بلغت نسبته 90.92%، تلاه سهم أسيكو الذي ارتفع بنسبة 32.88%، ثم سهم التقدم بنسبة 26.75%. بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم شركة «ثريا» قائمة الأكثر تراجعاً خلال الأسبوع في بورصة الكويت بانخفاض 23.60%، تلاه سهم الكوت الذي خسر 11.06% من قيمته، وأولى وقود بتراجع 10.39%.

قطر

وشهدت بورصة قطر أداءً يميل نحو التراجع خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في الثاني من يوليو، بعد أن أنهى المؤشر العام للبورصة تداولاته على انخفاض بنسبة 0.69%، ليفقد نحو 70.65 نقطة ويغلق عند مستوى 10211.16 نقطة.

وفيما يخص حركة التداول ونشاط السوق، فقد سجلت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة نحو 1.50 مليار ريال قطري، جرى تبادلها عبر 578.78 مليون سهم، وذلك من خلال تنفيذ 91.2 ألف صفقة.

أما على صعيد حركة أسعار الأسهم، فقد قادت شركة التحويلية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو بلغت نسبته 12.34%، تلاها سهم شركة الإجارة بارتفاع نسبته 8.01%، ثم سهم بنك لشا بنسبة 6.46%، وحل رابعاً سهم بيمه بـ 2.21%.

في المقابل، تصدر سهم شركة دلالة قائمة التراجعات بانخفاض قدره 11.69%، يعقبه سهم مجمع المناعي الذي تراجع بنسبة 3.48%، ثم سهم قطر وعمان بنسبة 3.11%، وأخيراً شركة كيو إل إم التي هبط سهمها بنسبة 2.7%.

البحرين

وفي البحرين، أغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 2035.66 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة بلغت 0.29%.

وفي السياق ذاته، شهد مؤشر البحرين الإسلامي تراجعاً أيضاً، إذ استقر عند مستوى 961.51 نقطة بنهاية الفترة، مسجلاً نسبة انخفاض بلغت 1.64% مقارنة بإغلاقه السابق.

وعلى صعيد حركة التداول وحجم التعاملات، بلغت القيمة المتداولة الإجمالية بالدينار البحريني 1,347,133 ديناراً، في حين وصلت الكمية المتداولة من الأسهم إلى 3,578,935 سهماً.

وأما بخصوص أداء الشركات المدرجة من حيث الارتفاع والانخفاض، فقد بلغ عدد الشركات الأكثر ربحاً 5 شركات فقط، في مقابل تسجيل 12 شركة في قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً خلال تداولات الأسبوع.

وتصدر سهم SOLID قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع نسبته 3.61%، تلاه سهم CPARK الذي انخفض بنسبة 3.03%، ثم سهم KHALEEJI بهبوط 2.78%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم SILAH قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 1.18%، تلاه سهم NBB الذي ارتفع بنسبة 0.93%، ثم سهم SEEF بارتفاع 0.79%.

بورصة مسقط

وعلى الجانب الآخر، خالفت بورصة مسقط اتجاه معظم الأسواق الخليجية، لتسجل أداءً إيجابياً بنهاية تعاملاتها الأسبوعية، بعد أن أنهى المؤشر الرئيسي «مسقط 30» الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 3.5%، ليستقر عند مستوى 7575.22 نقطة، بدعم من الأداء الجماعي الإيجابي للمؤشرات القطاعية.

على صعيد حركة التداول، شهدت السوق انتعاشاً ملحوظاً في قيم وأحجام التعاملات؛ حيث قفز الحجم الإجمالي للأسهم المتداولة بنسبة 45.52% ليصل إلى 829.67 مليون ورقة مالية، بالتزامن مع ارتفاع قيمة التداولات بنسبة 52.36% لتبلغ 247.86 مليون ريال.

وتصدر سهم المها للسيراميك قائمة الأسهم الرابحة خلال الأسبوع محققاً نمواً بنسبة 15.6%، تبعه سهم مطاحن صلالة بارتفاع نسبته 14.17%، ثم سهم «جلفار للهندسة والمقاولات» بنسبة 14.09%.

وفي المقابل، قاد سهم الحسن الهندسية قائمة الأسهم المتراجعة بهبوط حاد بلغت نسبته 42.86%، وجاء خلفه سهم مسقط للتأمين بتراجع بنسبة 5%، ثم سهم المدينة للاستثمار القابضة الذي انخفض بنسبة 3.03%.