سوق دبي «يتوهج» بأفضل أداء يومي في 4 سنوات

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، إذ قفز مؤشر السوق بـ4.51% أو ما يعادل 217.91 نقطة، وهي أعلى وتيرة صعود يومي منذ جلسة 7 يونيو 2020، مسجلاً 5047.54 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 25 سبتمبر 2014، ليربح السوق نحو 36.3 مليار درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي العقارات والمالية اللذين ارتفعا 12.2% و4.8% على التوالي.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 837 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 873.35 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفزت 3 أسهم بالحد الأقصى، وهي: «سوق دبي المالي، وإعمار العقارية، وإعمار للتطوير»، وسجل سهم «إعمار للتطوير» أعلى مستوى له منذ الإدراج ليغلق منذ عند 13.70 درهماً، في حين ارتفع سهم «إعمار العقارية» عند 11 درهماً، ليسجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014.

وصعد سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 9.34% ليسجل أعلى مستوى له منذ الإدراج عند 21.65 درهماً مستحوذاً على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بـ217.45 مليون درهم، بعدما سجل أعلى سعر له عند 21.85 درهماً خلال الجلسة، فيما ارتفع سهم «دبي الإسلامي»، بنسبة 5.2% عند 7.13 دراهم، مسجلاً أعلى مستوى منذ أبريل 2008 بسيولة 144.7 مليون درهم.

وشهد سوق دبي تنفيذ 27 صفقة كبيرة على سهم «تكافل الإمارات»، بقيمة 149.56 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 99.7 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر 1.5 درهم للسهم الواحد.

وجاءت ارتفاعات أسهم «إعمار» نتيجة لموافقة مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية» يوم الجمعة الماضي على اعتماد سياسة طويلة الأجل لتوزيع الأرباح على المساهمين، بناءً على التوقعات الحالية للتدفقات النقدية التشغيلية، حيث تعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 100% (ما يعادل درهماً لكل سهم) من رأس المال عن عام 2024 والأعوام القليلة التالية.

كما أعلنت الشركة تفاصيل إضافية بخصوص سياسة توزيع الأرباح التي تم اعتمادها، حيث أشارت إلى عزمها توزيع من 20% إلى 40% من التدفقات النقدية التي تولدها من أعمال التطوير، و40% إلى 60% من صافي الربح السنوي قبل الاستهلاك لمراكزها التجارية والضيافة والترفيه وغيرها.

الأجانب

وارتفعت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء بصافي استثمار 170.5 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 447.35 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 276.8 مليون درهم.

في سياق متصل، أعلن سوق دبي المالي عن المراجعة الدورية للمؤشر العام والمؤشر الإسلامي الاثنين المقبل 23 ديسمبر 2024.

وأشار السوق في تعميمه إلى أنه سيتم إدراج شركة «طلبات هولدينغ بي إل س» إلى المؤشر العام للسوق والمؤشر الإسلامي ومؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.16% إلى مستوى 9280.18 نقطة في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 168 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 160.5 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 66.5 مليون درهم وصعدت في سوق أبوظبي أسهم الوطنية للسياحة والفنادق 5%، و«الشارقة للأسمنت» 4.68%، و«أبوظبي التجاري» 3.74%، و«الدار العقارية» 3.29%.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 2.2 مليار درهم، موزعة بواقع 1.09 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.16 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 774 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 37.2 ألف صفقة.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

سوق دبي

سوق دبي المالي 14.7 %

إعمار العقارية 14.7 %

إعمار للتطوير 14.64 %

الأسمنت الوطنية 10.9 %

سوق أبوظبي

الوطنية للسياحة والفنادق 5 %

الشارقة للأسمنت 4.68 %

أبوظبي التجاري 3.74 %

الدار العقارية 3.29 %

الأسهم الأكثر انخفاضاً

سوق دبي

تكافل الإمارات 9.77 %

الأغذية المتحدة 9.58 %

أجيليتي للمخازن 6.98 %

شعاع كابيتال 4.8 %

سوق أبوظبي

اﻻتحاد للتأمين 9.2 %

حياة للتأمين 6.56 %

الخليج اﻻستثمارية 6.38 %

مجموعة مير 5.5 %