نيكاي يتجه لخسارة أسبوعية وسط مخاوف تقييمات شركات التكنولوجيا

شهد المؤشر ​نيكاي الياباني تقلبات اليوم الجمعة ويتجه ‌لتسجيل ​انخفاض أسبوعي، إذ يعكف المستثمرون على دراسة المخاوف المتعلقة بتقييمات شركات التكنولوجيا في مقابل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.

وزاد المؤشر نيكاي 225 القياسي 0.74 بالمئة ⁠إلى 69243.68 نقطة بحلول استراحة منتصف النهار بعد أن تراجع بنسبة وصلت إلى 1.6 بالمئة في وقت ‌سابق من الجلسة.

ويتجه المؤشر لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.17 بالمئة، وصعد المؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقا 0.91 بالمئة ‌إلى 4051.48 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك الذي ‌يغلب عليه قطاع ‌التكنولوجيا الليلة الماضية في الولايات المتحدة عقب صدور ​تقرير للوظائف ‌جاء أقل ​من المتوقع.

ودفعت هذه ⁠البيانات المتداولين إلى تقليص توقعاتهم لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة ​على المدى ⁠القريب.

وحافظت ⁠معنويات السوق بشكل عام على متانتها مدعومة ببيانات تظهر تحسنا في نشاط قطاع ⁠الخدمات في اليابان.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في اليابان الصادر عن ستاندرد اند بورز جلوبال لشهر يونيو حزيران ونُشر في ‌وقت سابق من اليوم إلى 52.2 نقطة من ​50.0 نقطة في مايو. وارتفع 190 سهما على المؤشر نيكاي مقابل انخفاض 34 سهما، وظل سهم واحد ​دون تغيير.

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