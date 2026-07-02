«وول ستريت» تتأرجح صعوداً وهبوطاً.. وصعود قياسي للأسواق الأوروبية

تأرجحت مؤشرات الأسهم الأمريكية صعوداً وهبوطاً بعد تراجع رهانات رفع أسعار الفائدة الأمريكية عقب تقرير التوظيف ⁠لشهر يونيو الذي جاء أضعف من المتوقع، كما انتابت المستثمرين حالة من القلق أثرت على الأداء.

وكان مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل قد أشار إلى أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ بأكثر من المتوقع في يونيو، وجرى تعديل بيانات الشهر السابق ​بالخفض، لكن ​انخفاض معدل البطالة ⁠إلى 4.2% أشار إلى أن سوق ​العمل ⁠لا ⁠تزال مستقرة. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.32%، فيما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.67%، كذلك تراجع مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.51%.

أما مؤشرات الأسهم الأوروبية فقد شهدت صعوداً قياسياً رغم موجة الحذر التي خيمت على الأسواق العالمية، بعدما ​تعرضت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي لضغوط. وارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 2.16%، وصعد مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 1.67%، وتقدم مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.65%، وزاد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.41%.

وقفز سهم «سوديكسو» ​6.5% ⁠بعدما رفعت شركة للخدمات الغذائية الفرنسية توقعاتها لنمو الإيرادات الناتجة عن النشاط الأساسي للشركة للعام بأكمله ⁠عازية ذلك إلى أداء يفوق التوقعات في الربع الثالث.

فيما تراجع مؤشر «نيكاي» الياباني بضغط ​من أداء أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي ذات ثقل على ‌المؤشر عقب ​موجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت خلال الليل. وانخفض المؤشر بنسبة 2.5% إلى 68733.15 نقطة، في حين أغلق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً على ارتفاع 0.09% مدعوماً بعمليات شراء الأسهم الأرخص سعراً بعد الانخفاضات ⁠الأحدث.