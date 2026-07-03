1.4 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية وسط تباين المؤشرات

«الأحمر» يصبغ أغلب المؤشرات العربية

بلغت سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو 1.4 مليار درهم، أمس، موزعة بواقع 916.3 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و475.4 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 373.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 31.6 ألف صفقة، فيما شهدت البورصات العربية تبايناً في الأداء، وسط ترقب لمحفزات جديدة.

وسجلت رسملة الأسهم نحو 3.868 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.88 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و987.6 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 190.13 مليون درهم، بما يعادل 40% من السيولة الإجمالية للسوق.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5990.59 نقطة، منخفضاً بـ0.32%، وارتفعت أسهم طلبات 5.04%، وسلامة 2.66%، والرمز كوربوريشن 2.04%، وسبينس 1.58%، بينما ارتفع سهم مساكن بنسبة 2.4% عند 1.29 درهم، وبتداولات تجاوزت 8 ملايين سهم.

في حين انخفضت أسهم إعمار للتطوير 2.25%، وسالك 2.2%، وأليك القابضة 2.01%، وتكافل الإمارات 1.96%، وأقفل سهم إعمار العقارية منخفضا بنسبة 0.8% عند 11.94 درهم، بينما انخفض سهم اتحاد إنيرجي بنسبة 1.7% عند 2.88 درهم، وبتداولات قاربت 7 ملايين سهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 9.4 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 212.3 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 202.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.22% إلى 9809.64 نقاط.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 165 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 141.8 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 87.4 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة عنان للاستثمار القابضة بقيمة 17.9 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 15 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 1.19 درهم للسهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم حياة للتأمين 6.45%، والوطنية للسياحة والفنادق 3.92%، وبنك الاستثمار 3.7%، وجي إف إتش 1.9%.

في المقابل، تراجعت أسهم دار التأمين 4.7%، وأوراسكوم 3.8%، والخليج للمشاريع الطبية 2.93%، وبرجيل القابضة 2.63%.

بينما انخفض سهم بروج بنحو 0.4% عند 2.510 درهم، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين سهم. وانخفض سهم الدار العقارية بنسبة 0.1% إلى 8.200 درهم، وسط تداولات قاربت 9 ملايين سهم.

الأسواق العربية

شهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.28%، والكويتي 0.07%، والقطري 0.77%، والبحرين 0.21%، فيما ارتفعت بورصة مسقط 0.19%، وخارج منطقة الخليج، أعلنت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداولات الخميس، بمناسبة العطلة الرسمية التي أقرتها الحكومة احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو، على أن يُستأنف العمل والتداول اعتباراً من جلسة الأحد المقبل.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.28% ليغلق عند 10827 نقطة، بتداولات 4.3 مليارات ريال.

وانخفضت أسهم مجموعة صافولا ومحطة البناء وصالح الراشد ورسن والمركز الكندي الطبي وصناعات كهربائية ومهارة وسينومي رييتل والمتقدمة وعناية وتسهيل، بنسب تراوحت بين 2 و5%.

في المقابل، تصدر سهم الشرقية للتنمية قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 10% عند 15.86 ريالاً، وصعدت أسهم بي إس إف والمراعي وجرير والتصنيع والأول، بنسب تراوحت بين 1 و3%.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 1.23%، إلى 3806 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول 16 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 2.40%، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.34%، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.75%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و42 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.