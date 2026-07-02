مخاوف عودة التوترات إلى المنطقة تضغط على الأسهم العالمية

فتحت المؤشرات الرئيسية ‌في «​وول ستريت» على انخفاض أمس، إذ أثار التوتر الجديد ⁠بين الولايات المتحدة وإيران الشكوك حول تحقيق السلام ‌في الشرق الأوسط، ما يشكل ‌بداية حذرة للنصف الثاني ‌من عام ‌2026.

ونزل مؤشر ‌«داو جونز» الصناعي ​88 نقطة ‌أو ​0.17 % ⁠إلى 52231.18 نقطة، وانخفض مؤشر ​«ستاندرد آند ⁠بورز 500» عند الفتح ⁠20.5 نقطة أو 0.27 % إلى 7478.84 نقطة، وتراجع مؤشر «ناسداك» المجمع ‌174.2 نقطة أو 0.66 % إلى 26039.507 نقطة.

كذلك تراجعت أسهم أوروبا بعد أداء قوي ​في ختام الربع الثاني، وسط حذر من مؤشرات ‌على وصول المحادثات ​بين طهران وواشنطن إلى مرحلة جديدة من الجمود. وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.3 % إلى 639.64 نقطة بعدما سجل في الجلسة السابقة أقوى أداء فصلي منذ أكتوبر 2020.

ولم يطرأ تغير ⁠يذكر على قطاع التكنولوجيا، الذي قاد المكاسب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع تراجع سهم شركة «إيه.إس.إم.إل» المصنعة لمعدات الرقائق 1.1 %، وانخفاض طفيف لسهمي شركتي «إيه.كيو.إي» و«إنفينون».

وخسر سهم «شنايدر إلكتريك» 2.1 % بعد إعلان الشركة المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي توقيع اتفاق للاستحواذ على «كوجنايت هولدنجز»، وهي شركة خاصة متخصصة في برمجيات الذكاء الاصطناعي والبيانات ‌الصناعية، مقابل 3.1 مليارات دولار في صفقة ‌نقدية بالكامل.

وينصب التركيز على مؤتمر «سينترا» الذي يعقده البنك المركزي الأوروبي، ‌حيث من المتوقع أن ‌يتحدث لاحقاً اليوم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وارش ورئيسة البنك المركزي الأوروبي ​كريستين لاجارد.

وتشير بيانات ‌مجموعة بورصات ​لندن إلى أن المتعاملين يتوقعون ⁠أن يرفع كلا البنكين المركزيين أسعار الفائدة 25 نقطة أساس على الأقل في وقت لاحق من العام. وتراجعت أسعار النفط إلى ​مستويات ما ⁠قبل حرب إيران، ⁠إلا أن هناك مخاوف من أن تستمر الضغوط على الأسعار لبعض الوقت.

وفي طوكيو، أغلق المؤشر «نيكاي» الياباني على ارتفاع للجلسة ​الثالثة على التوالي مدعوماً بأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء ‌الاصطناعي لكن ​حدت من المكاسب العقبات الجديدة في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وتوخي المستثمرين الحذر في سوق متقلبة للغاية.

وصعد «نيكاي 0.59 % ليختتم التعاملات عند 70474.96 نقطة، متراجعاً عن الارتفاع المسجل في وقت سابق والذي وصل إلى 2.7 %. أما مؤشر «⁠توبكس» الأوسع نطاقاً فأنهى التداول مرتفعاً 0.42 % عند 4011.50 نقطة.