44.2 ألف مستثمر جديد في سوق دبي المالي خلال 6 أشهر

واصل سوق دبي المالي جاذبيته الاستثمارية، مضيفاً 44250 حساباً جديداً أول 6 أشهر من العام الجاري، بفضل تنوع الخيارات والأدوات الاستثمارية وما حققه السوق من مكاسب للشركات والأسهم الكبرى، ما انعكس إيجاباً في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، لا سيما من المستثمرين الأجانب.

وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي 44 ألفاً و250 حساباً جديداً للمستثمرين من أول يناير حتى نهاية يونيو، مقابل 44 ألفاً و376 حساباً بالفترة نفسها من 2025.

حسابات جديدة

ووفق رصد لـ«البيان» توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6339 حساباً في يناير و5644 حساباً في فبراير و12837 حساباً في مارس و7356 حساباً في أبريل، و5210 حسابات في مايو و6864 حساباً في يونيو الماضي، الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً على أساس سنوي بنحو 4.3% مقابل 6589 حساباً جديداً في يونيو 2025.

واستحوذت «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة أول 6 أشهر بواقع 17003 حسابات ثم «الرمز كابيتال» 7063 حساباً ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 6200 حساب، و«الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 4395 حساباً و«المشرق للأوراق المالية» 3483 حساباً و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 1697 حساباً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 28 شركة حالياً، أكثر من 4.46 ملايين صفقة بالنصف الأول على نحو 65.27 مليار سهم بقيمة 238.95 مليار درهم.

أظهرت بيانات سوق دبي المالي الشهرية تصدر المجموعة المالية هيرميس الإمارات شركات الوساطة العاملة في سوق دبي بقيمة تداول بلغت نحو 10.8 مليارات درهم خلال شهر يونيو 2026، وهو ما يمثل 25.9% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في سوق دبي خلال الشهر نفسه.

وجاءت في المركز الثاني الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 4.8 مليارات درهم، وبنسبة 11.6% من إجمالي التداول.

يشار إلى أن إجمالي قيمة التداولات في سوق دبي بلغت 41.6 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي، وتمت من خلال 28 شركة وساطة، وتم افتتاح 6874 حساباً جديداً.