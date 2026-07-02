سوق دبي فوق 6010 نقاط مجدداً بمكاسب 7.5 مليارات درهم

عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده فوق 6010 نقاط مجدداً، مرتفعاً بنسبة 0.92 %، أو ما يعادل 54.49 نقطة، مسجلاً 6010.07 نقاط، رابحاً مكاسب ناهزت 7.5 مليارات درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات البورصات العربية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والصناعة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 981.64 مليار درهم، في نهاية جلسة الثلاثاء، إلى 989.12 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «دو» ارتفاعات 27 سهماً في سوق دبي، مرتفعاً 3.5 % عند 11.8 درهماً، ليأتي في المرتبة الثانية جذباً للسيولة بـ69.9 مليون درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ169.13 مليون درهم.

وارتفعت أسهم إعمار للتطوير 3.04 %، وسوق دبي المالي 2.74 %، والإمارات ريم للاستثمار 2.7 %، فيما انخفضت أسهم بي إتش إم كابيتال 4.55 %، وتيكوم 3.46 %، وطلبات 3.25 %، وسبينس 2.3 %.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة (الخليج للملاحة سابقاً) بقيمة إجمالية 15 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 5 ملايين سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 3 دراهم للسهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 113.97 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 389.3 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 275.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

في المقابل، أغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9788.52 نقطة، متراجعاً 0.16 %.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 146.9 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 115.8 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 114.96 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم بريسايت 2.57 %، وأبوظبي الإسلامي 2.03 %، وألف للتعليم القابضة 2.02 %، والوطنية للسياحة والفنادق 2 %. وفي المقابل، تراجعت أسهم الفجيرة لصناعات البناء 4.76 %، وبنك الاستثمار 3.57 %، وحياة للتأمين 3.13 %، وسوداتل للاتصالات 2.58 %.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.6 مليار درهم في أولى جلسات شهر يوليو، موزعة بواقع 987.4 مليون درهم في سوق أبوظبي، و625.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 469 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 34 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.53 %، والكويتي 0.18 %، والقطري 0.48 %، ومسقط 0.71 %، فيما تراجعت بورصة البحرين 0.13 %، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ0.09 %.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.53 % ليغلق عند 10857 نقطة، بتداولات 4.8 مليارات ريال.

وقفزت أسهم المركز الكندي وصناعات كهربائية وبان وأمانة وثمار بنسب تتراوح بين 8 و10 %، وصعدت أسهم أكوا وسابك والتصنيع وسبكيم العالمية والأهلي السعودي بنسب تراوحت بين 1 و2 %.

في المقابل، هبط سهم نسيج بنسبة 8 %، وتراجع سهم زين السعودية 3 % عند 10.25 ريالات، وبوبا العربية 2 % عند 171 ريالاً.

مصر

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 35.676 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.714.938 تريليونات جنيه.

وزاد المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.09 % ليغلق عند مستوى 50532 نقطة، فيما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.15 % ليغلق عند مستوى 62339 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.09 % ليغلق عند مستوى 23573 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.15 % ليغلق عند مستوى 15680 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.89 % ليغلق عند مستوى 21330 نقطة.

الأردن

تراجعت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.04 % إلى 3854 نقطة، وسط سيولة 11 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.76 %، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.36 %، وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.26 %.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 37 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و30 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.