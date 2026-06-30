سوق دبي الأفضل خليجياً في يونيو بمكاسب 36.3 ملياراً

نجح سوق دبي المالي في تصدر مكاسب الأسواق الخليجية خلال شهر يونيو، وأضاف السوق مكاسب شهرية جاوزت 36.3 مليار درهم، مرتفعاً 3.44% في 21 جلسة، وصعد سوق أبوظبي 1.13%، وبورصة البحرين 3.2%، فيما تراجعت مؤشرات السعودية 2.11%، والكويت 2.38%، وقطر 3.3%، ومسقط 3.44% خلال الشهر نفسه.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 945.3 مليار درهم بنهاية جلسات شهر مايو، إلى 981.64 مليار درهم بنهاية آخر جلسات شهر يونيو.

وخلال شهر يونيو، تصدر سهم «سبينس» ارتفاعات أسهم سوق دبي، ليقفز 13.04%، وارتفعت أسهم سلامة 12.07%، وطلبات 11.8%، والعربية للطيران 11.7%، وتاكسي دبي 11.4%، وسكون تكافل 10.7%، وسكون للتأمين 10.6%، وسالك 9.9%، وأمانات القابضة 9.5%، وتعليم القابضة 9.4%، والإمارات دبي الوطني 7.02%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال شهر يونيو، بنحو 7.43 مليارات درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 2.13 مليار درهم، ثم «إعمار للتطوير» بـ 1.37 مليار درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.13%، إلى مستوى 9804.16 نقاط، رابحاً ما يفوق 44.3 مليار درهم في يونيو.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 3.9 مليارات درهم في شهر يونيو، تلاه «أبوظبي التجاري»، بسيولة 2.4 مليار درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي»، جاذباً 2.15 مليار درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الظفرة للتأمين 32.1%، والإمارات للتنقل 26.84%، ومنازل 20.4%، وأجيليتي جلوبال 17.33%، والبحيرة الوطنية للتأمين 17.07%، وانفستكورب كابيتال 16.44%، ودار التأمين 14.1%، والشارقة للأسمنت 12.4%، وأوراسكوم 12.24%، والإمارات للتأمين 12.2% خلال شهر يونيو.

مكاسب

واستطاعت أسواق الأسهم المحلية تحقيق مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 80.6 مليار درهم خلال شهر يونيو، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، لا سيما أسهم البنوك والطاقة والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.780 تريليونات درهم في نهاية جلسات شهر مايو، وصولاً إلى 3.862 تريليونات درهم بآخر جلسات شهر يونيو، موزعة بواقع 2.880 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و981.64 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

أداء يومي

على مستوى الأداء اليومي، تراجع مؤشر سوق دبي 0.63% إلى 5955.58 نقطة، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.36% إلى 9804.16 نقاط في آخر جلسات شهر يونيو.

وأقفل سهم إعمار العقارية على انخفاض بنسبة 1.8% عند 11.92 درهماً، وبتداولات جاوزت 21 مليون سهم، فيما ارتفع سهم اتحاد إنرجي القابضة بنسبة 2.1% عند 2.92 درهم، وبتداولات قاربت 20 مليون سهم.

وارتفع سهم تكافل الإمارات بنسبة 2% عند 1.56 درهم، وبتداولات تجاوزت 8 ملايين سهم.

وشهدت مؤشرات الأسواق العربية تبايناً بالأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.07%، ومسقط 0.55%، والبحرين 0.12%، فيما تراجعت بورصتا الكويت 0.51%، وقطر 0.09%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ1.33%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.07% ليغلق عند 10800 نقطة، بتداولات 5.5 مليارات ريال.

وقفزت أسهم الشرقية للتنمية ومتكاملة والأسماك وأمانة وتهامة وأرتيكس بنسبة 10%، وارتفعت أسهم دار الأركان والمراعي وكابلات الرياض وأديس وأمريكانا والتعمير بنسب تراوحت بين 1 و2%.

في المقابل، تراجعت أسهم إس تي سي وسابك والإنماء ومكة وصناعات كهربائية والسعودية للطاقة والعربي والجزيرة، بنسب تراوحت بين 1 و3%.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات الثلاثاء، فيما ربح رأس المال السوقي 61.075 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.679.262 تريليونات جنيه.

وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 1.33% ليغلق عند مستوى 50487 نقطة، فيما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ1.54% ليغلق عند مستوى 62246 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.32% ليغلق عند مستوى 23551 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 2.09% ليغلق عند مستوى 15503 نقاط، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.97% ليغلق عند مستوى 21141 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بـ0.3% إلى 3855 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 8 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.45 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.12 بالمئة، بينما استقر الرقم القياسي في قطاع الخدمات.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و36 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.