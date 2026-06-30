أسهم دبي تتجه لأفضل أداء فصلي في عام

يتجه مؤشر سوق دبي المالي لتسجيل أفضل أداء فصلي له منذ عام، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بنحو 10.3% خلال الفترة من مطلع أبريل إلى الجلسة قبل الأخيرة من شهر يونيو، لتعاود القيمة السوقية لأسهم دبي صعودها فوق التريليون درهم مجدداً.

وحقق سوق دبي المالي سلسلة مكاسب على مدى خمس سنوات متواصلة، مدعومة بتزايد تمركز صناديق التحوط والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

وجاء التعافي خلال الربع الثاني من عام 2026 واسع النطاق، إذ ارتفعت أسهم 34 شركة من أصل 41 شركة مدرجة على مؤشر دبي خلال هذه الفترة.وشكلت «اتحاد أنيرجي القابضة» ، (المعروفة سابقاً باسم «الخليج للملاحة القابضة»)، و«العربية للطيران» أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر، بعدما ارتفع سهم الأولى بنسبة 79% والثانية بنسبة 34%.

وواكب سوق دبي المالي النمو المتسارع الذي يشهده اقتصاد الإمارة، وأصبح مرآة حقيقية تعبّر عن الازدهار والنمو الاقتصادي لدبي مع تضاعف قيمته السوقية بنحو 47 مرة متجاوزة 992.1 مليار درهم بعد مرور 25 عاماً على تأسيسه.

ووفق رصد لـ«البيان»، تضاعف رأس المال السوقي لأسهم سوق دبي المدرجة بنحو 47 مرة ليقفز من 21.1 مليار درهم في نهاية 2000 إلى 992.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025.