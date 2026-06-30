الحذر يسيطر على أداء الأسواق العربية

سيطر الحذر على أداء معظم البورصات العربية، وشهدت أغلب المؤشرات تحركات عرضية، على وقع التطورات الإقليمية، ما دفع المستثمرين إلى التريث وتقليص وتيرة المخاطرة، لينعكس ذلك على تراجع مستويات السيولة مقارنة بالجلسات السابقة.

ويعكس أداء الأسواق في تداولات أمس، تباينات واضحة في المؤشرات، مع سيولة متوسطة، في وقت تتداخل فيه عوامل الزخم مع إشارات القلق، وتتشابك القرارات الاستثمارية بين البحث عن العائد والتحوّط من المخاطر.

وتخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية 1.3 مليار درهم، موزعة بواقع 909.4 ملايين درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و412 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 337.3 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 31.6 ألف صفقة.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.875 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.886 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و989.09 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 146.47 مليون درهم، تلاه «دو» بـ43.9 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بـ35.7 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5993.35 نقطة، منخفضاً بـ0.41%.

وارتفعت أسهم دبي التجاري 4.4%، والفردوس القابضة 4.2%، وسلامة 1.85%، وأمانات القابضة 1.5%، فيما انخفضت أسهم أجيليتي للمخازن 4.88%، واتحاد إنيرجي 4.7%، والوطنية الدولية القابضة 4.2%، وباركن 2.33%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء، بصافي استثمار 30.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 213 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 182.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9839.47 نقطة، منخفضاً 0.41%. وتصدر «أدنوك للإمداد» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 172 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 92.25 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 89.84 مليون درهم.

وكان من ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي أسهم أم القيوين للاستثمارات 4.73%، والإمارات للتنقل 2.33%، وأسمنت الفجيرة 1.8%، وأيه دي إن أتش 1.36%.

في المقابل، تراجعت أسهم أريد 4.4%، وأسمنت الخليج 3.85%، وبنك الاستثمار 3.45%، وأوراسكوم 3.37%.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 1.06%، والقطري 0.41%، والبحرين 0.08%، فيما ارتفعت بورصتا الكويت 0.16%، ومسقط 0.86%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر بـ1.03%.

السعودية

وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.06% ليغلق عند 10792 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى منذ 4 أشهر، بتداولات 4.4 مليارات ريال.

وتصدّر سهم بان القابضة الشركات المتراجعة بنسبة 7% عند 2.03 ريال، وتراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 2% عند 26.12 ريالاً، وهبطت أسهم سابك والأهلي وأكوا ومعادن والأول وبي إس إف وسابك للمغذيات ومصرف الإنماء والعربي والبلاد، بنسب تراوحت بين 1 و3%.

في المقابل، قفزت أسهم نسيج والفخارية والمصافي ومتكاملة والأسماك ورؤوم بنسبة 10%، وارتفعت أسهم جبل عمر وجرير ورسن وصناعات كهربائية بنسب تتراوح بين 1 و3%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 9.601 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.618.187 تريليونات جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 1.03% ليغلق عند مستوى 49825 نقطة، فيما خسر مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.72% ليغلق عند مستوى 61301 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.02% ليغلق عند مستوى 23244 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بـ0.77% ليغلق عند مستوى 15185 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ0.57% ليغلق عند مستوى 20733 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بـ0.5% إلى 3844 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 13.7 مليون دينار.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و27 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.