سيولة الأسهم المحلية تتخطى 11 ملياراً في 5 جلسات

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية 11 مليار درهم خلال 5 جلسات، منها 7.04 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و4.001 مليارات درهم في سوق دبي، بعد التداول على 2.94 مليارات سهم، عبر تنفيذ 209 آلاف صفقة.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة جاوزت 1.48 مليار درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بـ386 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 342.8 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 6018.35 نقطة، متراجعاً بـ2.35% في 5 جلسات.

وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم تعليم القابضة 5.2%، والأغذية المتحدة 3.3%، وسبينيس 2.4%، وأمانات القابضة 1.54%. في المقابل تراجعت أسهم الاستشارات المالية الدولية 8.86%، والأسمنت الوطنية 8.3%، ودريك آند سكل 6.97%، وإعمار العقارية 5.86%.

كذلك أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9880 نقطة منخفضاً 1.37% خلال 5 جلسات. وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 849.7 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 729.94 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بسيولة 629.86 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم الإمارات للتأمين 12.2%، وأريد 10.4%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 8.99%، والإمارات للتنقل 7.5%.

وانخفضت أسهم عنان للاستثمار 9.35%، وبنك الاستثمار 6.45%، وأيبيكس للاستثمار 6.3%، وفينكس كروب 1.04%. وعلى مستوى الأداء اليومي، تباينت أسواق الأسهم الإماراتية في آخر تعاملات الأسبوع، خاصة في قطاعي البنوك والعقار، الأمر الذي أسهم في تقليص وتيرة الهبوط.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.1% إلى 6018.35 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.04% عند 9880 نقطة.