الأسواق العربية تحت الضغط خلال أسبوع

اللون الأحمر يسيطر على أداء معظم أسواق الأسهم العربية مع استمرار الضغوط البيعية على الأسهم القيادية

سيطر اللون الأحمر على أداء معظم أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار الضغوط البيعية على الأسهم القيادية، في موجة تراجع طالت الكثير من المؤشرات الرئيسية.

جاء هذا الأداء السلبي مع ترقب الأسواق بحذر شديد التطورات الجيوسياسية بالمنطقة، ما دفع المستثمرين إلى تفضيل التسييل السريع والابتعاد عن الأصول ذات المخاطر العالية.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 6018.35 نقطة، متراجعاً بـ2.35% في 5 جلسات. وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم تعليم القابضة 5.2%، والأغذية المتحدة 3.3%، وسبينيس 2.4%، وأمانات القابضة 1.54%.

في المقابل، تراجعت أسهم الاستشارات المالية الدولية 8.86%، والأسمنت الوطنية 8.3%، ودريك آند سكل 6.97%، وإعمار العقارية 5.86%.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9880 نقطة منخفضاً 1.37% خلال 5 جلسات.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 849.7 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 729.94 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بسيولة 629.86 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم الإمارات للتأمين 12.2%، وأريد 10.4%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 8.99%، والإمارات للتنقل 7.5%. وانخفضت أسهم عنان للاستثمار 9.35%، وبنك الاستثمار 6.45%، وأيبيكس للاستثمار 6.3%، وفينكس كروب 1.04%.

السعودية

وأنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع في المربع الأحمر، متأثراً بضغوط بيعية دفعت بالمؤشر العام إلى التخلي عن مستويات افتتاح الأسبوع.

وكان المؤشر العام قد استهل تعاملات الأسبوع عند مستوى 11109 نقاط، ونجح في الارتفاع خلال التداولات ليبلغ أعلى نقطة له عند 11128 نقطة، إلا أن قوى البيع وجني الأرباح غلبت على الأداء العام، ليتراجع المؤشر تدريجياً ويغلق بنهاية الأسبوع عند أدنى مستوياته المسجلة خلال الفترة عند 10933 نقطة.

بهذا الإغلاق، سجلت السوق خسارة أسبوعية بلغت 187.9 نقطة، ما يعادل انخفاضاً بنسبة 1.69% مقارنة بالأسبوع السابق. وعلى صعيد حركة التداول ونشاط السيولة، فقد شهدت السوق تفاعلاً نشيطاً على أسهم 268 شركة مدرجة جرى تداولها خلال الأسبوع.

وبلغ إجمالي حجم الأسهم المتداولة نحو 998.3 مليون سهم، نُفذت من خلال أكثر من 1.86 مليون صفقة بيع وشراء، وضخ المستثمرون سيولة أسبوعية تجاوزت قيمتها 19.53 مليار ريال.

وفي ظل هذا التراجع لأسعار شريحة واسعة من الأسهم القيادية والشركات المدرجة، سجلت القيمة السوقية الإجمالية نحو 9.49 تريليونات ريال.

وتصدر سهم سي جي إس قائمة الأكثر خسارة بتراجع نسبته 16.73%، تلاه سهم ليفا الذي انخفض بنسبة 9.85%، ثم «دي بي إس» بتراجع 9.29%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم الأسماك قائمة مكاسب الأسهم خلال الأسبوع بارتفاع 45.43%، تلاه سهم وفرة 12.49%، ثم سهم نسيج الذي ارتفع بنسبة 9.23%.

الكويت

وسجلت مؤشرات السوق الكويتية أداء متبايناً خلال الأسبوع الماضي، وسط تراجع عشرة قطاعات، لينخفض مؤشر السوق الأول 1.02% إلى 9126.44 نقطة، كما تراجع المؤشر العام بنسبة 0.83% تقريباً منخفضاً إلى مستوى 8687.4 نقطة.

كذلك تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.35% إلى 9674.84 نقطة، بينما على الجانب الآخر ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% ليصل إلى 8742.92 نقطة عند الختام.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة إلى 52.05 مليار دينار، مقابل 52.49 مليار دينار بنهاية الأسبوع الماضي، وبما يشكل انخفاضاً بقيمة 436 مليون دينار.

وبرغم اقتصار الأسبوع الماضي على 4 جلسات فقط، إلا أن التداولات كانت أنشط من هذا الأسبوع الذي تراجعت خلاله قيم التداولات الأسبوعية إلى 447.97 مليون دينار، وانخفضت أيضاً كميات التداول إلى 1.68 مليار سهم، عبر 111.43 ألف صفقة.

وتصدر سهم شركة إيفا فنادق قائمة الأكثر انخفاضاً خلال الأسبوع، متراجعاً بنسبة 20.5% تقريباً، تلاه في قائمة التراجعات سهم شركة أصول بنسبة انخفاض 19%، ثم مراكز 14.15%، بينما على الجانب الآخر تصدر سهم شركة التخصيص قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 59%، تلاه سهم شركة خليج ت بارتفاع 29.51%، ثم ميدان 28%.

قطر

وكذلك سجلت السوق القطرية خسارة أسبوعية أيضاً تحت ضغط تراجع جماعي للقطاعات، لينخفض المؤشر العام بنسبة 2.18% (229.11 نقطة) إلى مستوى 10281.81 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية الأسبوع 619.73 مليار ريال، مقارنة مع 635.61 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بما يشكل تراجعاً بنسبة 2.50%.

وبلغت قيم التداولات الأسبوعية نحو 1.83 مليار ريال، وكميات التداول 669.81 مليون سهم، عبر 114.89 ألف صفقة منفذة.

وجاء سهم مسيعد على رأس قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً، بانخفاض 5.49%، تلاه سهم شركة قامكو الذي تراجع بنسبة 5.26%، ثم سهم بنك الدوحة الذي تراجع بنسبة 4.98%، بينما على الجانب الآخر تصدر سهم بنك لشا قائمة الارتفاعات الأسبوعية بنمو 14.51%، تلاه سهم شركة دلالة الذي ارتفع بنسبة 11.88%، ثم سهم العامة 9.28%.

البحرين

وأنهت بورصة البحرين تداولاتها الأسبوعية في المنطقة الخضراء، مدفوعة بأداء إيجابي جماعي للمؤشرات الرئيسية، في أسبوع اقتصر على 4 جلسات فقط. وسجل مؤشر البحرين العام نمواً بنسبة 0.67% بنهاية التداولات، ليغلق مستقراً عند مستوى 2041.60 نقطة.

وفي سياق متصل، تماشى مؤشر البحرين الإسلامي مع هذا الأداء الإيجابي محققاً مكاسب بنسبة 0.40%، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 977.53 نقطة.

وعلى صعيد حركة التداول وحجم السيولة المتداولة في السوق، فقد ضخ المستثمرون سيولة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.27 ملايين دينار بحريني، وجاءت هذه السيولة محصلة لتداول ما يقارب 25.79 مليون سهم جرى تداولها.

أما فيما يتعلق بأداء الشركات المدرجة، فقد مالت الكفة لصالح الأسهم المرتفعة؛ حيث شملت قائمة الشركات الأكثر ربحاً وصعوداً 7 شركات، في المقابل تراجعت أسعار أسهم 5 شركات استقرت في قائمة الأكثر انخفاضاً.

وتصدر سهم POLTRY قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 5%، تلاه سهم NBB الذي صعد بنسبة 2.47%، ثم سهم شركة APMTB بنسبة 1.61%، فيما تصدر سهم BISB قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض نسبته 4%، تلاه سهم ESTERAD الذي تراجع بنسبة 2.44%، وسهم DUTYF بتراجع 1.28%.

مسقط

ووسط تراجع جماعي للقطاعات المتداولة، سجل مؤشر بورصة مسقط (مسقط 30) انخفاضاً بنسبة 3.5% إلى النقطة 7316.65 مقارنة مع مستوى إغلاق الأسبوع الماضي عند 7582.24 نقطة.

فيما ارتفع إجمالي الأوراق المالية المتداولة بنسبة 21.12%، كما ارتفع إجمالي قيم التداولات بنسبة 16.73%، ونما عدد الصفقات بنسبة 21.56%.

وتصدر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار قائمة الأكثر تراجعاً خلال الأسبوع بانخفاض نسبته 17.65%، تلاه سهم عمان كلورين الذي تراجع بنسبة 10.81%، ثم سهم مسقط للتأمين بانخفاض 9.91%، بينما على الجانب الآخر تصدر سهم الحسن الهندسة (قيد التصفية) قائمة الارتفاعات بنمو 16.67%، تلاه سهم العمانية للتغليف بارتفاع 9.94%، والمها لتسويق المنتجات النفطية 8.06%.

بورصة مصر

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الجاري بنسبة 2.24%، ليغلق عند مستوى 51443 نقطة، وهبط مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الجاري بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 15511 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الجاري بنسبة 0.74%، ليغلق عند مستوى 21196 نقطة.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي شراء في أذون الخزانة بالسوق الثانوي بنحو 1.1 مليار دولار خلال أسبوع، وفقاً للتقرير الأسبوعي من البورصة المصرية. وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي دخول من الأسهم بقيمة 84 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الجاري، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي دخول من الأسهم بقيمة 103.6 ملايين جنيه.