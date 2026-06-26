شراء انتقائي يرفع سيولة أسهم الإمارات لـ2.7 مليار درهم

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية 2.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.74 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.001 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 619.4 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 45.8 ألف صفقة.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.893 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.898 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و995.1 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على ما يقارب نصف سيولة سوق دبي بقيمة 490.1 مليون درهم من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 1.001 مليار درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 6024.59 نقطة، منخفضاً بـ1.43%، وارتفعت أسهم سبينيس 2.4%، وبنك المشرق 1.53%، والإثمار القابضة 1.01%، واكتتاب القابضة 0.92%، وفي حين انخفضت أسهم الإسمنت الوطنية 4.95%، وبي إتش إم كابيتال 4.27%، وديوا 4.14%، وأجيليتي للمخازن 3.5%.

وشهد سوق دبي تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد أنيرجي القابضة (الخليج للملاحة سابقاً) بقيمة إجمالية 89.98 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 29.5 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.05 دراهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 203 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 589.7 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 386.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9876.06 نقطة، منخفضاً هامشياً 1.17%.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 461 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 335.3 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 134.5 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم مجموعة أرام 2.5%، وجي إف إتش 1.8%، والوطنية للسياحة والفنادق 1.37%، والإمارات للتنقل 1.3%.

في المقابل، تراجعت أسهم أوراسكوم 4.7%، وأم القيوين للاستثمارات 4.5%، والدار العقارية 3.9%، وأبوظبي الإسلامي 3.83%.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.67%، والكويتي 0.21%، والقطري 0.38%، ومسقط 0.43%، فيما أغلق مؤشر البحرين مستقراً، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.52%.

السعودية

تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.67% ليغلق عند 10933 نقطة، بتداولات 4.2 مليارات ريال.

وانخفض سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 26.14 ريالاً، وتراجعت أسهم دار الأركان، والمصافي، وفيبكو، والتطويرية الغذائية، وبوان، ومكة، وتبوك الزراعية، ودي بي إس، والمملكة القابضة، وبرغرايززر، بنسب تراوحت بين 1 و6%.

في المقابل، وتصدّر سهم نسيج قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 66.35 ريالاً، وقفز سهم سبكيم العالمية بنسبة 5% عند 14.70 ريالاً.

مصر

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس، فيما خسر رأس المال السوقي 25.531 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.691.565 تريليونات جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» 0.52% ليغلق عند مستوى 51443 نقطة، فيما خسر مؤشر (إيجي إكس 30 محدد الأوزان) بـ0.72% ليغلق عند مستوى 63110 نقطة، بينما هبط مؤشر (إيجي إكس 30 للعائد الكلي) 0.51% ليغلق عند مستوى 23999 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70 متساوي الأوزان) 0.35% ليغلق عند مستوى 15511 نقطة، بينما تراجع مؤشر (إيجي إكس 100 متساوي الأوزان) 0.57% ليغلق عند مستوى 21196 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.54%، إلى 3865 نقطة، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 1.26 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.09 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 1.37 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.