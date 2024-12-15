63.1 مليار درهم قيمة 824 صفقة كبيرة في أسواق الإمارات منذ بداية 2024

شهدت أسواق الأسهم المحلية تنفيذ 824 صفقة كبيرة، بقيمة ناهزت 63.1 مليار درهم، موزعة على عدد 19.3 مليار سهم منذ بداية العام الجاري. وبحسب رصد لـ«البيان» توزعت الصفقات بواقع 230 صفقة في سوق دبي المالي، تم تنفيذها على عدد 1.6 مليار سهم، بقيمة 2.98 مليار درهم، وجاءت أكبر صفقة تم تنفيذها على سهم «المشرق»، بقيمة 782.1 مليون درهم، لعدد 3.9 ملايين سهم، ثم «بي إتش إم كابيتال» بقيمة 363.5 مليون درهم، لنحو 117.6 مليون درهم، يليها «تعليم القابضة»، بقيمة ناهزت 245.7 مليون درهم.

واستحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو 594 صفقة، على نحو 17.7 مليار سهم بقيمة 60.1 مليار درهم، وكانت أكبر صفقة تم تنفيذها على سهم أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، من خلال 78 صفقة بقيمة 22.4 مليار درهم، على عدد 7.6 مليارات سهم، يليه «فيرتيغلوب» بقيمة 13.28 مليار درهم، من خلال 44 صفقة، على عدد 4.15 مليارات سهم، ثم «العالمية القابضة» بقيمة 4.38 مليارات درهم، عبر صفقة واحدة. والصفقات الكبيرة المباشرة، هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر، ولا تؤثر في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية، ولا في مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة، وخلال آخر 52 أسبوعاً.