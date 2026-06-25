سوق دبي فوق 6110 نقاط مجدداً بمكاسب 2.2 مليار درهم

صعد مؤشر سوق دبي المالي فوق 6110 نقاط مجدداً، مرتفعاً بنسبة 0.12%، أو ما يعادل 7 نقاط، مسجلاً 6112.04 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 2.2 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي الصناعة والمرافق العامة، ولا سيما سهمي «ديوا» و«سالك». وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.010 تريليون درهم، في نهاية جلسة الثلاثاء، إلى 1.008 تريليون درهم، بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «تعاونية الاتحاد» ارتفاعات 26 سهماً في سوق دبي، مرتفعاً 5.14%، عند 2.25 درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ275.54 مليون درهم، مغلقاً عند 12.56 درهماً، تلاه «إعمار للتطوير» بـ84 مليون درهم، مقفلاً عند 14.2 درهماً.

وارتفعت أسهم سالك 3.45%، والأغذية المتحدة 3.3%، وتعليم القابضة 3.2%، وتيكوم 2.27%، فيما انخفضت أسهم تاكسي دبي 2.1%، وإعمار للتطوير 1.93%، وجي إف إتش 1.83%، واكتتاب القابضة 1.8%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 111.6 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 407.9 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 296.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

في المقابل، أغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9993.42 نقطة، متراجعاً 0.31%. وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 184.3 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 120.7 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 111.9 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة أدنوك للتوزيع بقيمة 440 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 114 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.86 دراهم للسهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أريد 10.4%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 8.99%، وبنك الاستثمار 3.45%، والإمارات للتنقل 2.98%.

وفي المقابل، تراجعت أسهم ألف للتعليم القابضة 2.9%، وعُمان والإمارات للاستثمار 2.3%، والوطنية للسياحة والفنادق 2.01%، ورأس الخيمة العقارية 1.74%.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.77 مليار درهم في سوق أبوظبي، و739.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 637.25 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 42.9 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.25%، والكويتي 0.15%، والقطري 0.84%، فيما صعدت بورصتا مسقط 0.62%، والبحرين 0.25%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر بـ0.11%.

السعودية

وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.25% ليغلق عند 11007 نقاط، بتداولات 5 مليارات ريال.

وتصدّر سهم تكافل الراجحي الشركات المتراجعة بنسبة 4%، وانخفضت أسهم مصرف الراجحي، ومعادن، وأماك، والدريس، وأسلاك، وتنمية وسي جي إس، ومسك، ودلة الصحية، وتسهيل، والتعاونية بنسب تراوحت بين 1 و3%.

في المقابل، صعد سهم مسار بنسبة 10% عند 18.48 ريالاً، وقفزت أسهم دار الأركان ومكة ورتال وجبل عمر بنسب تراوحت بين 3 و5%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الأربعاء، فيما خسر رأس المال السوقي 463 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 3.717.096 تريليونات جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنحو 0.11% ليغلق عند مستوى 51710 نقاط، فيما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 30 محدد الأوزان) بنحو 0.12% ليغلق عند مستوى 63571 نقطة، بينما هبط مؤشر (إيجي إكس 30 للعائد الكلي) 0.11% ليغلق عند مستوى 24108 نقاط.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70 متساوي الأوزان)، بنحو 0.19% ليغلق عند مستوى 15566 نقطة، بينما تراجع مؤشر (إيجي إكس 100 متساوي الأوزان) بنحو 0.03% ليغلق عند مستوى 21317 نقطة.

الأردن

تراجعت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 1.43%، إلى 3844 نقطة، وسط سيولة 16.4 مليون دينار. وجاء أداء السوق بضغط من تراجع الأسهم القيادية، حيث انخفضت أسهم مصفاة الأردن «جوبترول» ومناجم الفوسفات والبنك العربي، والتي تمثل نسبة كبيرة من الوزن النسبي للمؤشر.

كما تراجعت المؤشرات القطاعية بشكل جماعي، حيث هبط قطاع الخدمات بنسبة 1.96%، وانخفض القطاع الصناعي بنسبة 1.45%، وسجل القطاع المالي أقل التراجعات بنسبة 1.07%.