مليارا درهم تداولات أسهم الإمارات.. وسوق دبي فوق 6100 نقطة

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية ملياري درهم، أمس، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و838.3 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 566.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 42.5 ألف صفقة، فيما شهدت البورصات العربية تبايناً في الأداء، وسط تحرك عرضي لأغلب المؤشرات.

وسجلت رسملة الأسهم نحو 3.94 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.932 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.008 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على أكثر من نصف سيولة سوق دبي بقيمة 439.9 مليون درهم، بما يعادل 52.5% من السيولة الإجمالية للسوق.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 6104.98 نقاط، منخفضاً بـ1.27%، وارتفعت أسهم مصرف السلام السودان 2.66%، وبي إتش إم كابيتال 1.73%، وباركن 1.01%، ودو 0.87%، في حين انخفضت أسهم إعمار للتطوير 3.85%، وشعاع كابيتال 3.73%، والإسمنت الوطنية 3.47%، وديار للتطوير 2.63%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد أنيرجي القابضة (الخليج للملاحة سابقاً) بقيمة إجمالية 58.7 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 19.5 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 3.01 دراهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 86 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 534.94 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 448.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وانخفض مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.11% عند 10024.70 نقطة.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 201.9 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 106.6 ملايين درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 92.2 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الإمارات للتأمين 12.2%، وألف للتعليم 3.6%، والوطنية للسياحة والفنادق 2.76%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 2.04%، في المقابل، تراجعت أسهم الخليج للمشاريع الطبية 4.9%، ودار التأمين 4.7%، والبنك العربي المتحد 3.6%، وبنك الاستثمار 3.33%.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.35%، والكويتي 0.42%، والقطري 0.36%، ومسقط 1.16%، فيما ارتفعت بورصة البحرين 0.28%، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر 1.55%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.35% ليغلق عند 11034 نقطة، بتداولات 4 مليارات ريال.

وتصدّر سهم سي جي إس قائمة الشركات المنخفضة بنسبة 10% عند 6.98 ريالات، وهبط سهم المملكة القابضة بنسبة 4%.

في المقابل، تصدّر سهم الأسماك قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وارتفعت أسهم الشرقية للتنمية والتطويرية الغذائية وأنعام القابضة والفخارية بنسب تراوحت بين 4 و6%.

مصر

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، فيما خسر رأس المال السوقي 36.408 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.717.559 تريليونات جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر (إيجي إكس 30) بـ1.55% ليغلق عند مستوى 51769 نقطة، فيما خسر مؤشر (إيجي إكس 30 محدد الأوزان) 1.52% ليغلق عند مستوى 63492 نقطة، بينما هبط مؤشر (إيجي إكس 30 للعائد الكلي)، 1.56% ليغلق عند مستوى 24136 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70 متساوي الأوزان) 0.84% ليغلق عند مستوى 15596 نقطة، بينما تراجع مؤشر (إيجي إكس 100 متساوي الأوزان) 1.05% ليغلق عند مستوى 21324 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 1.19%، إلى 3900 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 8.1 ملايين دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.35 في المئة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 1.13 في المئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.74 في المئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 24 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و40 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.