سوق دبي يربح 4.2 مليارات بدعم «الإمارات دبي الوطني» و«ديوا»

صعد مؤشر سوق دبي المالي قرب 6200 نقطة مجدداً، مرتفعاً بنسبة 0.32%، أو ما يعادل 19.97 نقطة، مسجلاً 6183.47 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 4.2 مليارات درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق العربية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والمرافق العامة، لا سيما سهمي «الإمارات دبي الوطني» و«ديوا».

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.018 تريليون درهم، في نهاية جلسة الجمعة، إلى 1.022 تريليون درهم، بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «أمانات القابضة» ارتفاعات 27 سهماً في سوق دبي، مرتفعاً 3.1%، عند 1.34 درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ191 مليون درهم، مغلقاً عند 12.9 درهماً، تلاه «دو» بـ60.9 مليون درهم، مقفلاً عند 11.4 درهماً.

وارتفعت أسهم ديوا 2.14%، والإمارات دبي الوطني 1.94%، والعربية للطيران 1.75%، وسوق دبي المالي 1.3%، فيما انخفضت أسهم الوطنية الدولية القابضة 5%، وبنك المشرق 2.64%، ومصرف السلام السودان 2.1%، وتعاونية الاتحاد 1.8%.

وشهد سوق دبي المالي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة اتحاد إنيرجي بقيمة 61.4 مليون درهم، توزعت على 20 مليون سهم بسعر 3.07 دراهم للسهم. واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 15.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 433.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 417.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.19%، عند 10035.76 نقطة، رابحاً 6.7 مليارات درهم. وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 103.6 ملايين درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 96.2 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 91.5 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الخليج اﻻستثمارية 5.3%، والشارقة للأسمنت 5.13%، وإشراق للاستثمار 3.8%، وبنك أم القيوين الوطني 3.2%. وفي المقابل، تراجعت أسهم دار التأمين 3.4%، وبنك الاستثمار 3.2%، وأيبيكس للاستثمار 3%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 2.97%.

مكاسب وسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي، ناهزت 11 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والمرافق العامة والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.947 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الجمعة، وصولاً إلى 3.958 تريليونات درهم، بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.936 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.022 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.85 مليار درهم، موزعة بواقع 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي، و714 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 672.5 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 37.6 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات تراجعاً في الأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.04%، والكويتي 0.09%، والقطري 0.33%، ومسقط 1.34%، فيما صعدت بورصة البحرين 0.04%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر بـ 0.18%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» هامشياً بـ0.04%، ليغلق عند 11072 نقطة، وبتداولات 3.5 مليارات ريال. وتراجعت أسهم المتقدمة وسابك للمغذيات والرمز ورعاية وطيران ناس وبترو رابغ والمنجم وتمكين وأملاك والمواساة وسليمان الحبيب، بنسب تتراوح بين 2 و3%. في المقابل،.

وتصدّر سهم الأسماك قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10%، عند 49.44 ريالاً، وقفز سهم السعودية للطاقة بنسبة 3%، عند 18.37 ريالاً، وصعد سهم تكافل الراجحي بنسبة 1%، وارتفعت أسهم اليمامة للحديد وثمار وعناية وأمانة للتأمين وصالح الراشد ومتكاملة، بنسب تراوحت بين 3 و5%.

مصر

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 7.263 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 3.753.967 تريليونات جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بـ 0.18%، ليغلق عند مستوى 52585 نقطة، فيما خسر مؤشر (إيجي إكس 30 محدد الأوزان) بـ 0.05%، ليغلق عند مستوى 64469 نقطة، بينما هبط مؤشر (إيجي إكس 30 للعائد الكلي) 0.17%، ليغلق عند مستوى 24518 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70 متساوي الأوزان) 0.2%، ليغلق عند مستوى 15728 نقطة، بينما تراجع مؤشر (إيجي إكس 100 متساوي الأوزان) بـ0.19%، ليغلق عند مستوى 21550 نقطة.

الأردن

تراجعت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.25%، إلى 3947 نقطة، وسط سيولة 15.4 مليون دينار.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 27 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و33 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.