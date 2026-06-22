3 شركات الأكبر وزناً على مؤشر سوق دبي المالي

أعلن سوق دبي المالي عن تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر العام، اعتباراً من جلسة تداول، أمس.

ووفقاً للتحديث، جاء بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وشركة إعمار العقارية، في المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزناً في المؤشر بنسبة 10%، تلَتها هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا في المرتبة الثانية بنسبة 8.60%.

يشار إلى أنه يتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وذلك بعد استبعاد أسهم الحكومة ومجموع الملكيات التي تبلغ 5% أو أكثر في رأس مال الشركة.

المؤشر الإسلامي

كما أعلن سوق دبي المالي تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر الإسلامي وفق المراجعة ربع السنوية.

ووفقاً للتحديث، جاء كل من: هيئة كهرباء ومياه دبي، وإعمار العقارية، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات للاتصالات المتكاملة في المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزناً في المؤشر بنحو 10%، ثم إعمار للتطوير بنسبة 7.30%.