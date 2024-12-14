35.5 مليار درهم مكاسب سوق دبي في أسبوع

سجلت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 46.5 مليار درهم في 5 جلسات، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.714 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.761 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.924 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و837 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع ناهزت 8.5 مليارات درهم، موزعة بواقع 4.9 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.54 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 3.2 مليارات سهم، عبر تنفيذ أكثر من 188.5 ألف صفقة.

ونجح سوق دبي المالي في تحقيق مكاسب ناهزت 35.5 مليار درهم في أسبوع، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وفي أسبوع، تصدر سهم «الإمارات الإسلامي» ارتفاعات أسهم دبي ليرتفع 32.2 %، وصعدت أسهم الإسمنت الوطنية 13 %، والإمارات للاستثمار 11 %، والوطنية الدولية القابضة 5.06 %، وأجيليتي للمخازن 5 %، وباركن 4.98 %، وشعاع كابيتال 2.98 %، ودبي للتأمين 2.8 %.

واستحوذ سهم «طلبات» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بنسبة 42.6 % في 4 جلسات منذ إدراجه بـ 1.49 مليار درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 510.3 ملايين درهم في أسبوع، ثم «ديوا» جاذباً 248.3 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 3.2 ملايين درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.177 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.174 مليار درهم. إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9265.10 نقطة متراجعاً هامشياً 0.01 %، ليربح السوق نحو 11 مليار درهم في أسبوع.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 908.55 ملايين درهم في أسبوع، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 334.4 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة ناهزت 303.8 ملايين درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 14.97 %، والبنك العربي المتحد 11.1 %، وغذاء القابضة 9.8 %، وأمريكانا للمطاعم 7.8 %، وزاد البحيرة الوطنية 7.4 %، والشارقة الإسلامي 5.98 %، وأدنوك للحفر 5.7 %، والوطنية للسياحة والفنادق 5.7%، وبيور هيلث القابضة 4.9 %.

وعلى مستوى الأداء اليومي، تباينت أسهم الإمارات في جلسة أمس، إذ ارتفع مؤشر سوق دبي 0.37 % إلى 4829.63 نقطة بسيولة 405.85 ملايين درهم، بدعم أسهم إعمار العقارية 1.48 % إلى 9.59 دراهم، وإعمار للتطوير 0.84 % إلى 11.95 درهماً، والإمارات دبي الوطني 0.5 % إلى 19.8 درهماً.