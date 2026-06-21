«الأخضر» يطغى على الأسهم العالمية وسط انفراجة جيوسياسية

شهدت الأسواق العالمية خلال تعاملات هذا الأسبوع منعطفاً مدفوعاً بوجبة دسمة من التطورات السياسية والاقتصادية؛ حيث سيطرت حالة من التفاؤل والارتياح الواسع على قاعات التداول عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق رسمي بين واشنطن وطهران يضع حداً للحرب الدائرة.

انعكس هذا الحدث الجيوسياسي البارز على معنويات المستثمرين، مخففاً من منسوب المخاطر التي جثمت على صدر الاقتصاد العالمي لفترات طويلة، وممهداً الطريق لانتعاشة ملموسة في مؤشرات الأسهم العالمية وأسواق الطاقة التي تنفست الصعداء مع فتح الممرات الملاحية الحيوية.

وفي المقابل، لم تخلُ خلفية المشهد من حسابات معقدة؛ إذ ظلت أعين المستثمرين شاخصة صوب دهاليز السياسة النقدية بانتظار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وكما التفت حوله التوقعات، قرر البنك المركزي تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير، وهو قرار قدم بعض الطمأنينة المؤقتة للأسواق، مشيراً إلى رغبة صناع السياسة في مراقبة البيانات الاقتصادية المتلاحقة بدقة قبل اتخاذ خطوتهم القادمة.

4 جلسات

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولاتها الأسبوعية على ارتفاعات جماعية، في أسبوع تداول قصير اقتصر على أربع جلسات فقط نتيجة عطلة يوم الجمعة.

واستوعبت الأسواق أول قرار لتحديد معدلات الفائدة الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عهد رئيسه الجديد كيفن وارش، والذي دارت حول أول اجتماع له نقاشات حامية في ظل تحديات التضخم المرتد والتوترات الجيوسياسية.

ولم يكن الفيدرالي وحده نجم الأسبوع؛ إذ أشعل الطرح التاريخي لشركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك في بورصة ناسداك حماساً منقطع النظير في وول ستريت، عاكساً أكبر اكتتاب عام في التاريخ.

وكان مؤشر «ناسداك» المرتكز على شركات التقنية الرابح الأكبر والأنشط خلال هذه الجلسات الأربع، حيث قفز بمقدار 629.087 نقطة، مسجلاً نمواً أسبوعياً بلغت نسبته 2.43 % لينهي تداولاته عند مستوى 26,517.931 نقطة.

ولم تتخلف بقية القطاعات التقليدية عن ركب الصعود؛ إذ نجح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً في ملامسة مستويات جديدة، ليرتفع بمقدار 69.12 نقطة، وبنسبة صعود بلغت 0.93 % ليغلق عند مستوى 7,500.58 نقطة.

وحافظ مؤشر «داو جونز» الصناعي على مساره الصاعد وإن كان بوتيرة هادئة نسبياً مقارنة بنظيريه، محققاً مكاسب بلغت 362.44 نقطة، وهو ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 0.71 % لينهي الأسبوع عند مستوى 51,564.70 نقطة.

نبرة إيجابية

كما أنهت الأسواق المالية الأوروبية تداولاتها الأسبوعية على نبرة إيجابية ملحوظة، مدفوعة بزيادة شهية المخاطرة لدى المستثمرين وتحسن ثقة قطاع الأعمال في كبريات اقتصاديات منطقة اليورو.

انعكس هذا التفاؤل بشكل مباشر على أداء مؤشر «ستوكس 600» الإقليمي، والذي يمثل مرآة لأداء الشركات الكبرى في القارة العجوز؛ إذ نجح المؤشر في الارتقاء من مستواه السابق البالغ 633.21 نقطة ليصل إلى مستواه الحالي عند 635.61 نقطة، مسجلاً نمواً أسبوعياً قيمته 2.40 نقطة، وهو ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 0.38 %.

وارتفع مؤشر «داكس» الألماني من إغلاقه السابق البالغ 24,635.30 نقطة ليستقر عند مستواه الحالي البالغ 24,985.82 نقطة، ليربح بذلك 350.52 نقطة كاملة، محققاً أعلى نسبة صعود بين نظرائه بلغت 1.42 %.

ولم تكن البورصة الفرنسية بمعزل عن هذه الأجواء التفاؤلية، حيث شهد مؤشر «كاك 40» في باريس تدفقات استثمارية جيدة، وتجاوز المؤشر الفرنسي مستواه السابق البالغ 8,350.87 نقطة ليغلق عند مستواه الحالي البالغ 8,421.14 نقطة، وهو ما تُرجم إلى قيمة تغير إيجابية بلغت 70.27 نقطة، وبنسبة صعود بلغت 0.84 %.

وعلى الجانب الآخر، تغرد بورصة لندن خارج السرب الأوروبي. وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني من مستواه السابق البالغ 10,471.72 نقطة لينخفض إلى مستواه الحالي عند 10,363.27 نقطة، مسجلاً خسارة قيمتها 108 نقاط، وبنسبة تراجع بلغت 1.04 %، ليكون بذلك الاستثناء الوحيد في مشهد الإغلاقات الأوروبية الخضراء.

تباين لافت

شهدت الأسواق المالية الآسيوية أسبوعاً اتسم بتباين لافت، حيث قادت أسواق طوكيو وسول قطار المكاسب الخضراء مدفوعة بزخم استثماري قوي، في حين سبحت بورصة هونغ كونغ عكس التيار لتسجل إغلاقاً أحمر.

سجل مؤشر «نيكاي» الياباني قفزة عززت من مكاسبه الأسبوعية بشكل ملحوظ، حيث أنهى التداولات عند مستوى 71,250.06 نقطة مقارنة بمعدله السابق البالغ 66,020.04 نقطة.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بنشاط قياسي في أسهم التكنولوجيا والشركات المصدرة، ليحقق المؤشر قيمة تغير إيجابية بلغت 5,230.02 نقطة، وبنسبة نمو قوية ناهزت 7.92 %، ما يعكس ثقة متجددة من الصناديق العالمية في الأسهم اليابانية.

ولم يكن المشهد في كوريا الجنوبية أقل صخباً، بل تجاوزت بورصة سول التوقعات بعد أن حقق مؤشر «كوسبي» قفزة تجاوزت الـ 11 %.

واستطاع المؤشر القفز إلى مستوى 9,052.42 نقطة صعوداً من إغلاقه السابق البالغ 8,123.62 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة بلغت 11.43 %، وبقيمة تغير بلغت 928.80 نقطة.