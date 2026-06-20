البورصات العربية تستعيد الزخم.. والأخضر يغطي الشاشات

شهدت معظم المؤشرات الرئيسية في الأسواق المالية العربية أداءً إيجابياً خلال الأسبوع الماضي، إذ غلّف اللون الأخضر شاشات التداول في غالبية البورصات الإقليمية، بدعم من موجة تفاؤل اجتاحت أوساط المستثمرين، ما أسهم في تعزيز مستويات السيولة ودفع المؤشرات نحو مستويات قياسية جديدة.

وجاء الزخم الإيجابي بشكل مباشر إلى التطورات الجيوسياسية البارزة على الصعيد الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها الإعلان عن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وهو الاتفاق الذي يضع حداً لحالة الصراع والحرب التي شكلت طوال الفترة الماضية عامل ضغط قوياً ومستمراً على معنويات الأسواق وحركتها الاستثمارية.

ومع بدء زوال الضغوط الجيوسياسية، يسيطر على المستثمرين حالياً شعور قوي بالتفاؤل حيال عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي واستعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة. ويرى محللون أن هذا المناخ الجديد سيعيد بناء الثقة في البيئة الاستثمارية العربية، ما يمهد الطريق لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية واستدامة الانتعاش الاقتصادي.

سوق دبي

وواصل سوق دبي المالي أداءه القوي الأسبوع الماضي وارتفع المؤشر 3.52% إلى 6163.5 نقطة. وتصدرت شركات التخزين والاستثمار والطيران والعقارات والمصارف الأسهم الأعلى ارتفاعاً وصعد سهم مخازن 21.1% يليه المال كابيتال رايت بارتفاع 14.4% ثم العربية للطيران 10.9% وزاد سهم إعمار 10.8% وارتفع الإمارات دبي الوطني 8%.

وعلى صعيد الأسهم المتراجعة هبط سهم بي اتش إم كابيتال 5.8% وسهم دبي للمرطبات 5% ونزل سهم طلبات 3% واتحاد إنيرجي للطاقة 2.8% فيما تراجع سهم الإمارات ريم للاستثمار 2.5%.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر سوق أبوظبي المالي 2.1% الأسبوع الماضي ليغلق عند 10017 نقطة بقيادة عدد من الأسهم المالية والمصارف واللوجستيات والتأمين والاستثمار والعقارات. وتصدرت أسهم التأمين والعقارات والطاقة الارتفاعات وزاد سهم دار التأمين 19.7% وسهم الظفرة للتأمين 14.9% وارتفع سهم الدار العقارية 14.2% ورأس الخيمة العقارية 13.7% وصعد طاقة 12%.

وتصدر «إيزي ليس» الأسهم المتراجعة وهبط 12.5% تلاه الوطنية للفنادق بانخفاض 6%، ثم أبوظبي للفنادق 5.2%، ونزل أسمنت الفجيرة 4.9% والخليج الاستثمارية 4.8%.

تحركات إيجابية

أنهت السوق السعودية تداولاتها الأسبوع الماضي على ارتفاع، بعد أن افتتح المؤشر العام للسوق تداولاته الأسبوعية عند مستوى 11.090.61 نقطة، وشهدت الجلسات تحركات إيجابية في المجمل دفعت بالمؤشر لبلوغ أعلى نقطة له خلال الأسبوع عند مستوى 11.172.15 نقطة.

ورغم الضغوط البيعية الطفيفة التي هبطت بالمؤشر في بعض الأوقات إلى 11.085.62 نقطة، إلا أن قوى الشراء نجحت في توجيه الدفة نحو الصعود، ليغلق المؤشر العام في نهاية الأسبوع عند مستوى 11.121.13 نقطة، محققاً مكاسب صافية بلغت 79.11 نقطة، وهو ما يعادل نمواً إيجابياً بنسبة 0.72% مقارنة بالإغلاق الأسبوعي السابق.

وعلى صعيد حركة التداول ونشاط السوق، فقد اتسمت الجلسات بزخم قوي بمشاركة 268 شركة مدرجة جرى تداول أسهمها بنشاط واسع. وضخ المستثمرون سيولة نقدية ضخمة تجاوزت قيمتها الإجمالية حاجز 26 مليار ريال، عبر حوالي 1.2 مليار سهم، من خلال 2.084.757 صفقة منفذة. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لسوق الأسهم السعودية حوالي 9.65 تريليونات ريال سعودي.

على صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم طيران ناس قائمة الأكثر ربحية خلال الأسبوع بمكاسب 15% تقريباً، تلاه سهم ام آي اس الذي ارتفع بأكثر من 13% ثم سهم ليفا بمكاسب 12.92%. بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم المملكة قائمة الخسائر الأسبوعية بتراجع نسبته 11.79%، تلاه سهم بترو رابغ الذي انخفض بنسبة 11.05% ثم لوبريف بتراجع 10%.

مكاسب بالكويت

وسجلت المؤشرات الكويتية محصلة خضراء خلال الأسبوع، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% منهياً التعاملات عند 9220.73 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.43% إلى 8760.16 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.25% ليصل في الختام إلى 9807.71 نقاط. بلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية الأسبوع 52.49 مليار دينار.

وارتفعت كميات التداول الأسبوعية إلى 2.48 مليار سهم، وسجلت قيم التداولات 654.62 مليون دينار، عبر 135.81 ألف صفقة.

وتصدر سهم أولى وقود قائمة المكاسب الأسبوعية بنمو 24.65%، تلاه سهم مراكز الذي نما بنسبة 19.67%، ثم سهم مخازن بارتفاع نسبته 18.94%. بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم كميفك قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 10%، ثم سهم الصفاة 8.25% وسهم سنرجي 6.93%.

أداء إيجابي

وسجل المؤشر العام لبورصة قطر مكاسب أسبوعية بنسبة 2.41% أو 247.040 نقطة، منهياً التعاملات عند مستوى 10.510.920 نقاط، وسط ارتفاعات جماعية للمؤشرات القطاعية، باستثناء قطاع الاتصالات الذي هبط بنسبة 0.5%.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المتداولة بنهاية الأسبوع 635.6 مليار ريال ، فيما بلغت قيم التداولات الأسبوعية 2.8 مليار ريال تقريباً، وكميات التداول نحو 956 مليون سهم، عبر 130.738 صفقة.

وتصدر سهم بنك لشا قائمة أكبر الرابحين هذا الأسبوع بمكاسب أسبوعية بلغت أكثر من 13%، تلاه سهم مخازن الذي ارتفع بنسبة 9.25% ثم سهم بنك الدوحة 9.19%، فيما تصدر سهم صناعات قطر قائمة الخسائر الأسبوعية مسجلاً تراجعاً بنسبة 2.95%، ثم سهم السينما بخسارة 1.19%، ثم سهم زاد الذي انخفض بنسبة 1%.

ارتفاع ملحوظ

وأنهت بورصة البحرين تداولات الأسبوع المنتهي في 18 يونيو على ارتفاع ملحوظ ومكاسب قوية شملت مؤشراتها الرئيسية، مدعومة بنشاط شرائي واسع تركز على أسهم قيادية. وسجل مؤشر البحرين العام نمواً بنسبة بلغت 2.36%، لينهي تداولات الأسبوع مستقراً عند مستوى 2.028.09 نقطة.

وفي سياق متصل، لحق مؤشر البحرين الإسلامي بالركب الصعودي محققاً مكاسب بنسبة 1.52%، ليغلق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 973.66 نقطة. وعلى صعيد حركة التداول والسيولة، بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الأسبوع ما قيمته 5.261.428 ديناراً ، في حين سجلت كمية الأسهم المتداولة 12.449.873 سهماً.

أما فيما يتعلق بأداء الشركات المدرجة وحركة الأسهم، فقد شهد السوق تفوقاً واضحاً للأسهم الرابحة؛ حيث ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مدرجة أسهمت بشكل مباشر في دفع المؤشرات نحو المربع الأخضر وتأكيد المسار الصاعد للسوق. وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 3 شركات فقط. وتصدر قائمة الارتفاعات سهم UGIC الذي سجل مكاسب بنسبة 15.15% خلال الأسبوع، تلاه سهم ALBH بمكاسب 7.78% ثم ZAINBH بنسبة 4.31%. فيما تصدر قائمة الخسائر الأسبوعية سهم ITHMR الذي تراجع بنسبة 13.89%، ثم ESTERAD بخسارة 2.38% وBCFC الذي خسر 0.85%.

خسارة أسبوعية

وفي سلطنة عمان، سجل مؤشر بورصة مسقط 30 خسارة أسبوعية بنسبة 0.68%، منهياً التعاملات عند مستوى 7582.72 نقطة، مقارنة مع مستوى 7634.39 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وجاء الانخفاض وسط تراجع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر القطاع الصناعي وكذلك قطاع الخدمات.

وتراجع إجمالي الأوراق المالية المتداولة خلال الأسبوع بأكثر من 30%، كذلك تراجع إجمالي قيمة التداول بأكثر من 27%، وانخفض عدد الصفقات بأكثر من 24%، وفق تقرير بيانات التداول الأسبوعي الصادر عن بورصة مسقط.

وتصدر سهم الحسن الهندسية (قيد التصفية) الخسائر الأسبوعية بتراجع 14.29%، تلاه مسقط للتأمين الذي تكبد خسارة نسبتها 9.88% ثم عمان والإمارات القابضة 6.98%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم أسياد للنقل البحري قائمة المكاسب الأسبوعية بارتفاع 8.43%، تلاه سهم مطاحن صلالة الذي ارتفع بنسبة 7.14%، ثم سهم العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية بمكاسب 6.25%.

أرباح قوية

وسجلت البورصة المصرية أداءً إيجابياً خلال الأسبوع الماضي، حيث حقق رأس المال السوقي أرباحاً قوية تجاوزت 92 مليار جنيه في أسبوع مقتصر على 4 جلسات، حيث أغلقت البورصة يوم الخميس في عطلة رسمية بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقفز المؤشر الرئيسي «إيجي إكس» EGX30 بنسبة تزيد على 0.70% ليغلق عند مستوى 64.379.63 نقطة، مدعوماً بعودة شهية المخاطرة وتحسن السيولة.

وشهدت التداولات حالة من النشاط مع عودة مشتريات المؤسسات والصناديق بقوة إضافة إلى إقبال المستثمرين الأفراد على الشراء لاقتناص الفرص بعد وصول العديد من أسهم الشركات المدرجة إلى مستويات سعرية محفزة على الشراء.