تراجع «وول ستريت» بعد تثبيت الفائدة الأمريكية.. ومكاسب أوروبا تتواصل

تحولت الأسهم الأمريكية إلى التراجع الأربعاء، بعد صعودها في بداية التداولات بعدما قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي عند النطاق بين 3.50% و3.75% كما كان متوقعاً، وتُوقع خلال أول اجتماع له تحت قيادة كيفن وارش، رئيس المجلس الجديد، الأربعاء، رفع الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي.

وخلال الاجتماع وافق الأعضاء بالإجماع على قرار التثبيت، مؤكدين الالتزام بالحفاظ على احتياطيات كافية في النظام المصرفي.

وشدد الأعضاء على قوة النمو الاقتصادي الأمريكي على الرغم من عدم اليقين جزئياً نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، مؤكدين أن الإنتاجية والاستثمار الرأس مالي ينموان بقوة.

وخلال التعاملات نزل مؤشر داو جونز 16 نقطة أو 0.03 % وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز نحو 30 نقطة أو 0.42 % إلى 7479 نقطة وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 0.34 % إلى 26281 نقطة.

وتراجع سهم «سبيس إكس»، ليفقد جزءاً من الزخم الذي دفعه للارتفاع بنحو 40% منذ الطرح العام الأولي يوم الجمعة الماضي.

وانخفض السهم المدرج في «ناسداك» بنحو 4.43% إلى 192.87 دولاراً خلال التعاملات بعد أن تراجع بنحو 5.6% إلى 190.51 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وبهذا الانخفاض، هبطت القيمة السوقية للشركة إلى 2.546 تريليون دولار، لتتراجع «سبيس إكس» إلى المركز السادس كأكبر شركة مدرجة في العالم بعد أن تبوأت المركز الخامس أمس.

ويواصل المستثمرون المراهنة على قدرة الرئيس التنفيذي للشركة، «إيلون ماسك»، على تحقيق نمو قوي على المدى الطويل، بعدما أشار إلى إمكانية اقتراب الإيرادات من تريليون دولار بحلول 2030، لكن التقييم المرتفع يثير تساؤلات بشأن قدرة الشركة على تبرير هذه المستويات، خاصة أنها سجلت خسارة صافية بلغت 4.9 مليارات دولار في 2025، إضافة إلى خسائر قدرها 4.28 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2026.

وارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الأربعاء، مع تقييم المستثمرين الآفاق الاقتصادية في القارة العجوز بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف الحرب في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2% في قراءة مايو النهائية من 3% في أبريل، وذلك تماشياً مع القراءة الأولية وتوقعات المحللين.

وبالتوازي مع ذلك، استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 2.8% خلافاً لتوقعات تسارعه إلى 3%، لكنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، وذلك قبل يوم واحد من إعلان بنك إنجلترا قراره بشأن أسعار الفائدة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتجه فيه الأنظار إلى سويسرا، حيث من المقرر عقد مراسم توقيع مذكرة التفاهم التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

وفي ختام التعاملات ارتفع مؤشر ستوكي يورب 600 بنحو 3 نقاط أو 0.52 % وصعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 14 نقطة أو 0.14 % ليغلق عند 10508 نقاط، كما زاد مؤشر داكس الألماني 24 نقطة أو 0.10 % إلى 24934 نقطة، فيما هبط مؤشر كاك 40 الفرنسي 16 نقطة أو 0.20 % إلى 8340 نقطة.