20 % قفزة أرباح شركات التأمين بدبي في الربع الأول

ارتفعت الأرباح المجمعة لـ 11 شركة تأمين مدرجة في سوق دبي المالي بنسبة تلامس 20 % لتصل إلى 627.1 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2026، قياساً بأرباح قدرها 523.3 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2025.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول 2026، إلى ارتفاع أرباح 7 شركات وتحوّل 3 شركات للربحية، مقارنة بالفترة المماثلة عام 2025.

وبلغت أرباح شركة أورينت للتأمين خلال الربع الأول من عام 2026 ما مجموعه 333.7 مليون درهم بنمو نسبته 9 %، مقارنة بـ 306 ملايين درهم في نفس الفترة من عام 2025.

كذلك بلغت أرباح شركة سكون للتأمين 121.3 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ 101.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2025 بنمو نسبته 20 %.

أيضاً بلغت أرباح شركة دبي للتأمين 70.4 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي بقيمة 46.5 مليون درهم بنمو نسبته 52 %.

وبلغت أرباح شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين 30.2 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 25.1 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2025 بنمو نسبته 20 %.

كذلك بلغت أرباح شركة أورينت تكافل خلال الربع الأول من عام 2026 ما قيمته 22.7 مليون درهم مقابل 13.4 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2025 بنمو نسبته 70 %.

وسجلت شركة الوطنية للتأمينات العامة أرباحاً بقيمة 18.4 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ 35.6 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2025 بتراجع نسبته 48 %.

وبلغت أرباح سلامة 10.9 ملايين درهم خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بخسائر قيمتها مليون درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2025 بنمو نسبته

1216 %. وبلغت أرباح شركة سكون تكافل 7.9 ملايين درهم خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ 5.4 ملايين درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2025 بنمو نسبته 46 %.

كذلك بلغت أرباح شركة اللاينس للتأمين 7 ملايين درهم خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ 6.4 ملايين درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2025 بنمو نسبته 10 %.

وبلغت أرباح شركة أمان 2.3 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بخسائر قيمتها 1.7 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2025 بنمو نسبته 239 %.

وبلغت أرباح شركة الصقر للتأمين 2.3 مليون درهم خلال الربع الأول 2026 مقارنة بخسائر قيمتها 9.3 ملايين درهم خلال الفترة المقابلة من 2025 بنمو نسبته 125 %.