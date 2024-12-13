سوق دبي فوق 4800 نقطة بدعم «إعمار» و«طلبات»

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات أمس، وربحت أكثر من 11 مليار درهم، وواصل سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثانية على التوالي، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ 0.34 %، أو ما يعادل 16.29 نقطة، مسجلاً 4811.61 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 6.6 مليارات درهم، في جلستين، بعد تحقيق مكاسب في جلسة أمس، فاقت المليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والصناعة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة، من 833.3 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس، إلى 834.4 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «الإسمنت الوطنية» ارتفاعات 30 سهماً في سوق دبي، مرتفعاً 12.97 %، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق، بأكثر من 112 مليون درهم، مرتفعاً 1.6 %، ليغلق عند 9.45 دراهم، وفي المرتبة الثانية من حيث السيولة، جاء سهم «طلبات» بـ 53.2 مليون درهم، مرتفعاً 1.34 %، ليقفل عند مستوى 1.51 درهم، ثم «ديوا» جاذباً 40.6 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «الإمارات للاستثمار» 11.1 %، و«إعمار للتطوير» 4.4 %، و«تكافل الإمارات» 3.2 %، و«دبي الإسلامي» 0.59 %. كما ارتفع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 1 %، عند 0.405 درهم، وسهم دريك آند سكل بنسبة 0.8 %، عند 0.366 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 16.75 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 245.76 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 229 مليون درهم.

سوق أبوظبي

في الأثناء، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.05 %، إلى مستوى 9275.63 نقطة، ليربح السوق نحو 10 مليارات درهم في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بأكثر من 191.9 مليون درهم، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 72.6 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 56.3 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، ارتفعت أسهم «البنك العربي المتحد» 5.5 %، و«ألفا ظبي القابضة» 3.05 %، و«إشراق للاستثمار» 2.54 %، و«إن إم دي سي جروب» 2.08 %. كما ارتفع سهم «فينكس» بنسبة 0.8 %، عند 1.27 درهم، وارتفع سهم «لولو» بنسبة 0.5 %، عند 1.90 درهم.

مكاسب وسيولة

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي، ناهزت 11 مليار درهم في تداولات أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.749 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس، إلى 3.760 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.926 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و834.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.45 مليار درهم، موزعة بواقع 1.05 مليار درهم في سوق أبوظبي، و401.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 375.7 مليون سهم، عبر تنفيذ 34.2 ألف صفقة.