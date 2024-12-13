«أوقاف أبوظبي» تطلق شركة أوقاف كابيتال

أعلنت أوقاف أبوظبي إطلاق شركة «أوقاف كابيتال»، وهي مبادرة استراتيجية تمثل علامة فارقة في المشهد المالي في أبوظبي. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها فهد عبدالقادر القاسم، مدير عام هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر (أوقاف أبوظبي)، في الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي.

وقال فهد القاسم: إطلاق «أوقاف كابيتال» يجسد التزامنا بالابتكار في الأسواق المالية وتفانينا في تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة لرؤوس الأموال والاستثمارات. وأضاف: هذه المبادرة الاستراتيجية لا تعزز مكانتنا في أسواق رأس المال العالمية وحسب، بل تقدم أيضاً نهجاً مبتكراً للاستثمار المؤسسي يجمع بين التميز المالي والأثر المستدام.

وستعمل «أوقاف كابيتال» كمؤسسة أساسية ضمن المنظومة المالية لأبوظبي، وستكون مهمتها توظيف رؤوس الأموال في مختلف فئات الأصول، مستفيدة من موقع أبوظبي الفريد كجسر بين الأسواق العالمية.

واستشهد القاسم بأمثلة عالمية تبين كيف استطاعت المؤسسات التعليمية الرائدة تحقيق نجاح مالي مذهل بفضل استثمارها في الأوقاف. وأوضح أن أوقاف الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت 691 مليار دولار في السنة المالية 2021، حيث بلغت أوقاف جامعة هارفارد وحدها 53 مليار دولار، وتدرّ حوالي ملياريّ دولار سنوياً.

وتابع: هذه الصناديق الوقفيّة ليست مجرد شبكات أمان مالي، بل هي محركات للنمو تموّل باستمرار الأبحاث والبنية التحتية وتنمية المجتمع. وأضاف مدير عام أوقاف أبوظبي، أن سوق الاستثمار العالمي المؤثر تجاوز تريليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب من رقمين حتى عام 2030، مع اضطلاع الأوقاف بدور محوري في هذا النمو. وشدد على أن «أوقاف كابيتال» تتمتع بمكانة استراتيجية تؤهلها للاستفادة من هذا النمو.

وأكد القاسم أن الاستثمار في الأصول الوقفيّة العائدة لأوقاف أبوظبي لا يضمن تحقيق عوائد مالية قوية وحسب، بل يسهم أيضاً في إحداث أثر مجتمعي ملموس، مشدداً على الفوائد التي تعود على الشركات نتيجة الاستثمار في المشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي والأثر الاجتماعي، إلى جانب الاستفادة من العوائد المستقرة وطويلة الأجل التي توفرها الأصول الوقفيّة باستمرار.