الأسواق المحلية تواصل الأداء الإيجابي خلال أسبوع

سجّلت غالبية الأسواق العربية أداء سلبياً الأسبوع الماضي، متأثرة بموجة من الضغوط البيعية وحالة الخوف التي سادت أوساط المستثمرين، إذ جاءت هذه الخسائر انعكاساً مباشراً للتصعيد العسكري المتسارع الذي شهدته المنطقة.

وألقت التطورات في المنطقة بظلال قاتمة من الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام أو تهدئة دبلوماسية قريبة، خاصة مع بقاء القنوات التفاوضية في حالة جمود معقد، وسط الملفات الخلافية القائمة.

تداولات دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي للأوراق المالية 3.2% الأسبوع الماضي ليغلق عند 5954 نقطة، وتصدرت شركات الطيران والمصارف والتأمين الأسهم الأعلى ارتفاعاً بقيادة سهم العربية للطيران والذي صعد بنسبة 10.3% ليغلق عند 5.14 دراهم، يليه سهم الإمارات دبي الوطني وصعد 8.4% إلى 28.7 درهماً تلاه سهم سلامة 6.26% ليغلق عند 0.75 درهم، وزاد سهم الوطنية للتأمينات 6% إلى 5.64 دراهم، وسهم دبي الإسلامي 5.8% إلى 7.81 دراهم.

في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سهم مخازن 6.5% ليستقر عند 1.42 درهم، ثم سهم مزايا 5.6% إلى سعر 0.85 درهم، يليه سهم دبي الوطنية للتأمين بتراجع 4.6% إلى 3.1 دراهم، ونزل سهم تعليم 2.3% ليغلق عند 2.91 درهم، فيما تقلص سعر سهم مصرف عجمان 1.4% إلى 1.4 درهم.

أبوظبي

وحقق مؤشر سوق أبوظبي أداءً إيجابياً الأسبوع الماضي وصعد مؤشر السوق عند 9805 نقاط بارتفاع أسبوعي 2%. بدورها تصدرت أسهم قطاعات الاستثمار والمصارف والعقارات الارتفاعات في مؤشر سوق أبوظبي المالي، حيث صعد «إيزي ليس» 19.7% إلى 24 درهماً، فيما نما سعر سهم أبوظبي الإسلامي بدوره 11.2% إلى 20.92 درهماً، وسهم رأس الخيمة العقارية 10.2% لسعر 1.2 درهم، ثم سهم سبيس 42 9.8% إلى سعر 1.79 درهم، ثم سهم مجموعة تو بوينت زيرو 8.7% مع 6.1 دراهم.

أما على صعيد الأسهم المتراجعة فتقلص سهم بنك الاستثمار 3.3% أيضاً ليصل سعر 0.03 درهم، تلاه سهم أرام 2.9% عند سعر 1.99 درهم، ثم سهم فينيكس جروب 2.4% ليستقر سعره عند 0.65 درهم، تلاه سهم إنفيكتوس بنسبة تخطت 1.8% إلى سعر 1.61 درهم ثم سهم إيه دي أن اتش 0.7% لسعر 0.67 درهم.

مكاسب أسبوعية

وبدعم من ارتفاع 12 قطاعاً يتقدمها البنوك والاتصالات، سجلت السوق السعودية مكاسب أسبوعية، ليرتفع المؤشر العام «تاسي» بنسبة 0.47% أو 51.57 نقطة، منهياً التعاملات عند مستوى 11,042.02 نقطة، وذلك مقارنة مع مستوى 10,990.45 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المتداولة بنهاية الأسبوع 9.763 تريليونات ريال، بما يشكل مكاسب قيمتها 11.7 مليار ريال، مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت القيم الإجمالية إلى 27.48 مليار ريال، مقارنة مع 26.71 مليار ريال بالأسبوع الماضي، فيما تراجعت أحجام التداولات إلى 1.22 مليار سهم، مقارنة مع 1.36 مليار سهم خلال الأسبوع الماضي.

وجاء سهم شركة الكابلات السعودية على رأس قائمة الارتفاعات الأسبوعية، مسجلاً نمواً نسبته 15.14%، تلاه سهم ليفا بنسبة 9.25% بينما على الجانب الآخر جاء سهم أسمنت ينبع على رأس قائمة التراجعات الأسبوعية منخفضاً بنسبة 8.33%، تلاه سهم تالكو الذي سجل تراجعاً نسبته 8.24%.

محصلة حمراء

وسجلت المؤشرات الكويتية أداء سلبياً خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو، ليتراجع مؤشر السوق الأول إلى مستوى 9186.51 نقطة، بانخفاض نسبته 0.41%، كذلك انخفض المؤشر العام بنسبة 0.37% إلى 8722.96 نقطة.

أما المؤشر الرئيسي فقد سجل خسارة بنسبة 0.2% تقريباً إلى مستوى 8671.8 نقطة. وأيضاً هبط مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.86% ليهوي إلى النقطة 9686.78 في ختام التعاملات.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 52.26 مليار دينار بنهاية الأسبوع، بما يشكل تراجعاً نسبته 0.32% أو بقيمة 167 مليون دينار، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وسجلت أحجام التداولات الأسبوعية نمواً بنحو 23% خلال الأسبوع لتصعد إلى 1.89 مليار سهم، كما ارتفعت قيم التداولات بنحو 16% إلى 439.52 مليون دينار، عبر 117.48 ألف صفقة.

تقدم سهم مدينة الأعمال الكويتية قائمة الأكثر تراجعاً هذا الأسبوع بانخفاض 14% تقريباً، تلاه أصول بنسبة 13.9%، ثم امتيازات 12.8%، بينما تصدر سهم سنرجي قائمة المكاسب الأسبوعية بنمو 112.40%، تلاه سهم وربة كبيتل الذي نما بنسبة 23.95%، ثم استثمارات بنسبة 11.58%.

أداء سلبي

وتراجع مؤشر بورصة قطر الأسبوع الماضي، ليهبط في الختام إلى مستوى 10263.88 نقطة بخسارة نسبتها 0.7% (بما يعادل 71.98 نقطة عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي).

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة نهاية تعاملات الأسبوع 616.72 مليار ريال، مقارنة مع 622.5 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بتراجع أقل من 1%.. وسجلت قيم التداولات الأسبوعية 1.72 مليار ريال، كما سجلت أحجام التداولات 643.85 مليون سهم، موزعة عبر 120.26 ألف صفقة.

وتصدر سهم مساندة قائمة التراجعات الأسبوعية، منخفضاً بنسبة 4.58%، تلاه سهم أعمال الذي تراجع بنسبة 3.92%، ثم سهم العامة الذي انخفض بنسبة 3.83%، بينما على الجانب الآخر تصدر سهم شركة دلالة قائمة الأسهم المرتفعة خلال الأسبوع، بنمو 8.6%، تلاه سهم بنك الدوحة مرتفعاً بنسبة 5.95%، ثم سهم كيو إل إم، الذي ارتفع بنسبة 2.84%.

تراجع هامشي

وسجلت بورصة البحرين أداء سلبياً، فبينما سجل مؤشر البحرين العام تراجعاً هامشياً بنسبة 0.04% إلى مستوى 1.981.37 نقطة، واجه مؤشر البحرين الإسلامي ضغوطاً بيعية أكبر، دفعته للتراجع بنسبة 0.49% ليغلق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 959.05 نقطة.

وضخ المستثمرون سيولة بلغت قيمتها 3,958,894 ديناراً، جرى تدويرها عبر تبادل 11,934,627 سهماً. وفي سياق أداء الأسهم الفردية، نجحت جبهة «اللون الأخضر» في بسط سيطرتها على المشهد؛ إذ ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات تصدرت قائمة الرابحين، مقابل تراجع أسهم 7 شركات فقط استقرت في منطقة الخسارة.

وتصدر سهم SEEF قائمة التراجعات بانخفاض نسبته 5.97%، تلاه سهم KHALEEJI الذي تراجع بنسبة 4%، ثم سهم SALAM الذي هبط بنسبة 1.4%، بينما تصدر سهم BNH قائمة الأسهم المرتفعة بنمو 7.14%، تلاه سهم BMMI الذي صعد بنسبة 1.89%، ثم سهم ZAINBH بنسبة 1.75%.

خسارة في مسقط

وفي عُمان، سجل مؤشر بورصة مسقط 30 خسارة أسبوعية بنسبة 0.31% ليهوي في ختام أسبوع التداول إلى مستوى 7634.39 نقطة.

وجاء التراجع بضغط من تراجع شبه جماعي للقطاعات المتداولة، فيما ارتفع قطاع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.76%.

وخلال الأسبوع، سجل إجمالي الأوراق المالية المتداولة زيادة بنسبة 17.53%، كما ارتفع إجمالي قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 9.39%، وارتفع عدد الصفقات بنسبة 65.41%.

وتصدر سهم صلالة لخدمات الموانئ قائمة انخفاضات الأسهم الأسبوعية، متراجعاً بنسبة 18.95%، كما انخفض سهم مطاحن صلالة بنسبة 16.54%، فيما تصدر سهم بنك عمان العربي قائمة المكاسب الأسبوعية مرتفعاً بنسبة 6.73%، تلاه سهم المها للسيراميك الذي ارتفع بنسبة 4.78%.

تراجعات جماعية

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجعات جماعية، وسط انخفاض ملحوظ في أداء المؤشرات الرئيسية، فيما سجل مؤشر سندات الخزانة الارتفاع الوحيد خلال الفترة.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 3.48% ليغلق عند 50,818.84 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3% مسجلاً 14,986.99 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX100 EWI بنسبة 3.47% ليغلق عند 20,616.31 نقطة، في حين سجل مؤشر EGX33 للشريعة الإسلامية أكبر الخسائر بين المؤشرات الرئيسية متراجعاً بنسبة 5.28% إلى 5,609.69 نقطة.