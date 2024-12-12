«العقارات» ترفع سوق دبي بمكاسب 5.6 مليارات درهم

عاود سوق دبي المالي مكاسبه في تداولات أمس، وصعد مؤشر السوق بـ0.03% أو ما يعادل 1.2 نقطة، مسجلاً مستوى 4795.32 نقطة، ليربح السوق أكثر من 5.6 مليارات درهم بدعم قطاع العقارات الذي ارتفع 0.69%، لا سيما سهما «إعمار للتطوير» و«إعمار العقارية»، اللذان ارتفعا 0.89% و0.54% على التوالي.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 827.7 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 833.3 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «الإمارات الإسلامي» بالحد الأقصى للجلسة الثانية على التوالي عند 14.96 % إلى 6.61 دراهم، ليتصدر ارتفاعات 29 سهماً بسوق دبي، وصعدت أسهم «أجيليتي للمخازن» 7.5%، و«بي إتش إم كابيتال» 7.2%، و«الوطنية الدولية القابضة» 6.3%، و«بنك المشرق» 2.8%.

واستحوذ سهم «طلبات» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي بقيمة 201.3 مليون درهم في ختام جلسة التداول الثانية له، بما يعادل 38.6% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 521.6 مليون درهم، ليغلق السهم مستقراً عند 1.49 درهم، بعدما سجل ارتفاعاً طول الجلسة، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 83 مليون درهم.

كما ارتفع سهم «ديار للتطوير» بنسبة 1.6% عند 0.937 درهم، وسهم الاتحاد العقارية بنسبة 1.3% عند 0.401 درهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 23.4 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 212.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 189.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.22% إلى مستوى 9270.55 نقطة في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 167.55 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 145.6 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 90.2 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم «الشارقة للأسمنت» 8%، و«أم القيوين للاستثمارات» 4%، و«مجموعة أرام» 3.55%، و«أدنوك للإمداد» 2.98%.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.55 مليار درهم، موزعة بواقع 1.03 مليار درهم في سوق أبوظبي، و521.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 527 مليون سهم عبر تنفيذ 41.6 ألف صفقة.

«طلبات» تنضم إلى «فوتسي»

في سياق متصل، أعلنت فوتسي راسل في بيان، انضمام أسهم شركة طلبات إلى سلسلة المؤشرات العالمية للأسواق المالية في 23 ديسمبر المقبل.

وفقاً لبيان «فوتسي»، ستنضم «طلبات» إلى المؤشر القياسي العالمي ومؤشر الشركات ذات رأس المال الكبير ومؤشر الشركات الناشئة. واستحوذ السهم على سيولة بلغت أكثر من مليار درهم في أول جلسة تداول له.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

سوق دبي

الإمارات الإسلامي 14.96 %

أجيليتي للمخازن 7.5 %

بي إتش إم كابيتال 7.2 %

الوطنية الدولية القابضة 6.3 %

سوق أبوظبي

الشارقة للأسمنت 8 %

أم القيوين للاستثمارات 4 %

مجموعة أرام 3.55 %

أدنوك للإمداد 2.98 %

الأسهم الأكثر انخفاضاً

سوق دبي

تكافل الإمارات 9.7 %

اكتتاب القابضة 3.3 %

الإمارات ريم للاستثمار 3.2 %

سلامة 2.6 %

سوق أبوظبي

البنك العربي المتحد 2.3 %

أجيليتي جلوبال 2.24 %

أبوظبي لبناء السفن 1.98 %

رأس الخيمة للأسمنت 1.72 %