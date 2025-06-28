دبي ومصر تقودان ارتفاعات البورصات العربية خلال أسبوع

القاهرة - وفاء عيد ومصطفى عبد القوي ومحمد أبوزيد

نجحت الأسواق العربية في استعادة بريقها من جديد بعد 12 يوماً من التوترات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست بشكل مباشر على سلوك المستثمرين. كما أعادت حالة التهدئة الاستقرار إلى حركة رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة.

وقادت كل من سوقي دبي ومصر أداء البورصات العربية التي انخفضت جراء التوترات على مدار عدة أيام، وسجلت مستويات صعود مرتفعة، خاصة في سوق دبي المالي. وشهد الأسبوع الأخير تحولاً ملحوظاً في المزاج العام للأسواق العربية.

حيث استعادت المؤشرات الرئيسية في السعودية والكويت وقطر ومصر وغيرها زخمها الصعودي بعد أسابيع من التذبذب والتوتر. وشكلت العودة إلى الأداء الإيجابي دلالة على مرونة هذه الأسواق وقدرتها على التفاعل السريع مع المستجدات الإقليمية، في ظل تحسن شهية المخاطرة وعودة التدفقات الاستثمارية تدريجياً.

وسط هذه الأجواء، رصدت أسواق المال الخليجية والمصرية مكاسب قوية مدعومة بانخفاض وتيرة التوترات الجيوسياسية، وعودة بعض الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

مكاسب الأسهم المحلية

وحققت مؤشرات الأسهم المحلية مكاسب قوية خلال 4 جلسات بعد هدوء التوترات في المنطقة. وارتفع مؤشر سوق دبي 6.21%، مغلقاً عند 5683.91 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2008، بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 3.92% خلال 4 جلسات مغلقاً عند 9886.23 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية لسوقي أبوظبي ودبي بمقدار 168 مليار درهم، خلال 4 جلسات، حيث أضاف سوق دبي المالي 49.1 مليار درهم، ليلامس التريليون درهم عند 992 مليار درهم.

فيما أضاف سوق أبوظبي 118.8 مليار درهم إلى 3.08 تريليونات درهم، ليصل إجمالي القيمة للسوقين إلى 4.08 تريليونات درهم بنهاية جلسة الخميس.

وضخ المستثمرون الأجانب في السوقين 570.5 مليون درهم، منها 273.33 مليون درهم في سوق أبوظبي، و297.17 مليون درهم في سوق دبي.

واستقطبت الأسهم سيولة خلال 4 جلسات، 9.82 مليارات درهم، منها 6.17 مليارات درهم في أبوظبي و3.65 مليارات درهم في دبي، والكميات المتداولة 3.47 مليارات سهم، منها 1.81 مليار سهم في أبوظبي و1.66 مليار سهم في دبي، من خلال 194719 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي بدعم من صعود أسهم «قيادية» في قطاعات المالية والعقار والصناعة والمرافق والاتصالات والمواد الأساسية والسلع الاستهلاكية التقديرية، مقابل تراجع أسهم في قطاع السلع الاستهلاكية.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي «المزايا القابضة» الذي ارتفع بنسبة 22.83%، و«الأسمنت الوطنية» بنسبة 18.97%، و«اكتتاب القابضة» بنسبة 16.56%، و«سكون تكافل» بنسبة 11.43% و«دبي المالي» بنسبة 9.74%.

أما الأسهم الأكثر تراجعاً فكانت «الاستشارات المالية» بتراجع نسبته 22.72%، ثم «دبي للمرطبات» بتراجع نسبته 12.39%، ثم «بنك الإمارات للاستثمار» بتراجع نسبته 6.40%، ثم «دبي الوطنية للتأمين» 6.42%، وأخيراً «أجيليتي للمخازن» بنسبة 2.67%.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بدعم من ارتفاع أسهم «قيادية» في قطاعات المالية والعقار والصناعة والتكنولوجيا والاتصالات والمرافق والمواد الأساسية والسلع الاستهلاكية.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي «الاتحاد للتأمين» بارتفاعه 63%، يليه «الخليج الاستثمارية» بارتفاعه 42.62%، ثم «فودكو» بارتفاعه 26.47%، و«بلدكو» 23.44%، و«فينكس» بنسبة 21.97%.

أما الأسهم الأكثر انخفاضاً فكانت «عمان والإمارات للاستثمار» بتراجعه 10%، و«أوريدو» 9.55%، ثم «العربي المتحد» بانخفاضه 7.41%، و«إي إس جي» بنسبة 7.17%، و«غذاء القابضة» بنسبة 7.02%.

أداء السوق السعودية

وسجلت السوق السعودية أداءً استثنائياً هذا الأسبوع، مرتفعة بنحو 4.3% (في أكبر مكسب أسبوعي منذ مارس 2023)، وصولاً إلى النقطة 11068.27. وسجلت قيم التداول 28.09 مليار ريال، وأحجام التداول 1.5 مليار سهم عبر 2.6 مليون صفقة تقريباً. وبلغت القيمة السوقية بنهاية الأسبوع 9.09 تريليونات ريال تقريباً.

وتصدرت أسهم «طباعة وتغليف» قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنمو 27.77%، تلتها أسهم «الصقر للتأمين» بارتفاع 24.91%، ثم «البحر الأحمر» بـ 23.50% و«جبسكو» بنسبة 21.21% و«سلامة» بـ 20.81%.

بينما تصدرت «أسهم أس أم سي» للرعاية الصحية قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 6.56%، تلتها أسهم «جدوى ريت الحرمين» بنسبة 3.15% و«أرامكو» 2.10%، ثم «سابك للمغذيات الزراعية» 1.86% و«المجموعة السعودية» بانخفاض 0.70%.

مكاسب المؤشرات الكويتية

واستعادت السوق الكويتية مكاسبها الأسبوعية في الأسبوع الأخير، ليسجل المؤشر الرئيسي نمواً بأكثر من 4.5% مغلقاً عند مستوى 7251.11 نقطة.

كما ارتفع مؤشر السوق العام 342.27 نقطة أو بنسبة 4.30%، منهياً التعاملات عند النقطة 8293.37. كذلك ارتفع مؤشر السوق الأول إلى مستوى 8963.22 نقطة، بما يشكل نمواً بنحو 4%.

سجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بالسوق الكويتية 49.56 مليار دينار، بما يشكل ارتفاعاً بنحو 4.35% (حوالي 2.07 مليار دينار) مقارنة بمستواها في نهاية الأسبوع الماضي.

وبلغت أحجام التداول الأسبوعية 2.69 مليار سهم (بارتفاع 4.20% مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي). لكن قيم التداول سجلت تراجعاً بنحو 11.21% مسجلة 510.32 ملايين دينار.

كما تراجع عدد الصفقات بنسبة 9.57% إلى 132.74 ألف صفقة، وذلك في أسبوع اقتصر على أربع جلسات تداول فقط.

وتصدرت أسهم «مراكز» قائمة الأكثر ارتفاعاً ضمن الأسهم المدرجة بالمؤشر الرئيسي، مرتفعة بنحو 110.9%، تلتها أسهم «الصفاة» بارتفاع 41.38%، و«أصول» بنسبة 33.33%، و«العقارية» 33.14%، ثم «ديجتس» بنسبة 29.01%.

بينما تصدرت أسهم «سنام» قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 20.72%، تلتها أسهم «التقدم» بنسبة تراجع 14.65%، و«تحصيلات» بنحو 14.19%، و«الخصوصية» بنحو 9.44%، و«نابيسكو» بنسبة 9.12%.

البورصة القطرية خضراء

وفي الدوحة، سجل المؤشر الرئيسي لبورصة قطر ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 4.13%، مغلقاً عند مستوى 10684.66 نقطة. وربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة 25.63 مليار ريال خلال الأسبوع، لتسجل 631.04 مليار ريال.

مقارنة مع 605.41 مليارات ريال بنهاية الأسبوع الماضي (بما يمثل ارتفاعاً نسبته 4.23%). وبلغت قيمة التداول الأسبوعية حوالي 3.02 مليارات ريال، وكمية التداولات 1.22 مليون سهم، عبر 116.23 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم شركة «مجمع شركات المناعي» قائمة الأكثر نمواً خلال الأسبوع بنسبة 19.440%، تلتها أسهم شركة «ودام» الغذائية بنمو 15.437%، ثم أسهم «القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية» بنسبة 13.692%، وشركة «الفالح التعليمية القابضة» بنمو 12.195%، و«القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين» بنسبة 10.213%.

استقرار بورصة مسقط

فيما شهدت الأسهم العمانية استقراراً هذا الأسبوع، إذ سجل مؤشر «مسقط 30» ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.01%، مغلقاً عند مستوى 4507.03 نقاط. فيما سجلت القيمة السوقية مكاسب أسبوعية بنسبة 0.19% لتصل إلى 28.274 مليار ريال، مقارنة مع 28.221 مليار ريال في الأسبوع الماضي.

وارتفع حجم التداولات الإجمالية خلال الأسبوع بنسبة 3.75% وصولاً إلى 413.43 مليون ورقة مالية، مقابل 398.47 مليون سهم في الأسبوع الماضي. كما ارتفعت قيم التداول 5.22%، إلى 68.32 مليون ريال، مقابل 64.93 مليون ريال في الأسبوع الماضي.

وتصدرت أسهم «التأمين العربية فالكون» قائمة الأكثر ربحاً خلال الأسبوع بارتفاع 17.39%، كما ارتفعت أسهم «عمان للاستثمارات والتمويل» بنسبة 13.16%، وارتفعت أسهم «مسقط للتأمين» بنسبة 10%.

بينما على الجانب الآخر جاءت أسهم «العمانية القطرية للتأمين» على رأس قائمة المتراجعين خلال الأسبوع بانخفاض 9.68%، ثم «صناعة مواد البناء» بنسبة 4.11%، و«ظفار للتأمين» بنسبة 3.9%.

مكاسب بورصة البحرين

وسجل مؤشرا بورصة البحرين مكاسب أسبوعية، إذ ارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 2.47% عند النقطة 1921. كذلك ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 6.89% منهياً التعاملات عند النقطة 812. وسجلت قيم التداول الأسبوعية 11.282 مليون دينار، كما سجلت كمية التداولات 51.173 مليون سهم.

وتصدرت أسهم «ألومنيوم البحرين» قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنحو 12.14%، تلتها أسهم مجموعة «جي إف إتش» المالية بارتفاع 9.84%، ثم بيت التمويل الكويتي بنسبة 5%.

بينما تصدرت أسهم شركة «الإثمار القابضة» قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 7.41%، تلتها أسهم «سوليدرتي البحرين» بتراجع 6.33%، ثم «البحرين الوطنية القابضة» بانخفاض نسبته 4.76%.

صعود المؤشرات المصرية

وسجلت مؤشرات بورصة مصر صعوداً جماعياً خلال الأسبوع، يتقدمها المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» الذي ارتفع بنسبة 9.11% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 33002.85 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.75% وصولاً إلى مستوى 9811.41 نقطة، وسجل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نمواً بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13344.47 نقطة.

ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 189.7 مليار جنيه في الأسبوع الذي تضمن أربع جلسات، ليصل إلى 2.339 تريليون جنيه، بنسبة صعود 8.8%.

بينما تراجع إجمالي قيمة التداول إلى 306.2 مليارات جنيه خلال الأسبوع، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.402 مليارات ورقة منفذة على 472 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 406.6 مليارات جنيه، وكمية التداول بلغت 5.298 مليارات ورقة منفذة على 533 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.