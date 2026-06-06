الأسواق العربية تعاني حصار الضغوط الجيوسياسية

شهدت أسواق المال العربية موجة من الضغوطات البيعية مع مطلع تعاملات شهر يونيو، إذ خيّم اللون الأحمر على شاشات التداول في معظم البورصات الإقليمية.

ويعكس الأداء السلبي حالة الحذر السائدة بين الأوساط الاستثمارية، وتفضيل الكثير من المتعاملين التريث ومراقبة المشهد العام بدلاً من بناء مراكز مالية جديدة، ما أدى إلى تراجع المؤشرات الرئيسية وفقدان الكثير من الأسهم القيادية لمكاسبها السابقة.

يأتي هذا التراجع بالتزامن مع حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تفرض نفسها بقوة على معنويات المستثمرين في المنطقة، والذين يتابعون عن كثب التطورات المتسارعة المرتبطة بحرب إيران. وقد أسهمت عودة الاعتداءات والضربات مؤخراً في زيادة وتيرة القلق من اتساع رقعة الصراع، ما دفع بالأسواق نحو اتخاذ مسارات دفاعية.

وما يضع المستثمرين في حالة ترقب حذر هو التضارب الواضح في الإشارات السياسية؛ فبينما تبزغ إشارات على التصعيد تخرج في الوقت ذاته تصريحات أمريكية وإيرانية تتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق أو تهدئة، في تباين بين لغة التصعيد العسكري وبوادر الدبلوماسية، وهو التباين الذي يخلق بيئة ضبابية، جعلت من الصعب على الصناديق الاستثمارية والمحافظ الكبرى تحديد اتجاه السوق بدقة، ما انعكس سريعاً على أحجام وقيم التداولات الأسبوعية.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.1% الأسبوع الماضي ليغلق عند 5768 نقطة، وجاءت أسهم شركات الأنشطة الصناعية والقطاع المالي بمقدمة النمو السعري في سوق دبي المالي خلال الأسبوع، حيث تصدر سهم دبي للمرطبات بنمو 14.9% ثم سهم شركة سكون تكافل بنمو 9.6% تلاه سهم الخليج للملاحة وصعد 7.2% ونما سهم الأسمنت الوطنية بنسبة 4.7% فيما حقق سهم تاكسي دبي نمواً سعرياً 4.2%.

في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سهم شركة مخازن بنسبة 6.2% ثم سهم شعاع كابيتال 4.7% ثم سهم بنك جي إف إتش بنسبة 3.2% فيما تقلص سعر تكافل الإمارات بنسبة 3.1% فيما تراجع سهم الإثمار 3%.

أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.3 % وتصدرت أسهم قطاعات التأمين واللوجيستيات الارتفاعات في مؤشر سوق أبوظبي المالي، حيث زاد البحيرة 23.4% وصعد سهم اجيليتي 7% وسهم شركة حياة 5.2% يليه «إي اند» بارتفاع 3,7% ثم أم القيوين للاستثمارات بنسبة 3.4%.

أما على صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سهم إيزي ليس 9.1% وسهم الوطنية للفنادق 8% ثم سهم أبوظبي للفنادق 6.4 ونزل سهم سبيس 42 بنسبة 5.6% فيما تراجع سهم فيرتغيلوب 5.3%.

السعودية.. خسارة أسبوعية

في السعودية، تراجع المؤشر العام للسوق «تاسي» بنسبة 0.34% منهياً التعاملات عند مستوى 10,990.45 نقطة، وذلك مقارنة مع مستوى 11,027.54 نقطة الأسبوع الماضي.

جاءت هذه التراجعات تحت ضغط تراجع القطاعات الرئيسية، بقيادة قطاعي البنوك والطاقة، لتسجل الأسهم المتداولة خسارة بالقيمة السوقية بقيمة 171.9 مليار ريال، لتسجل 9.752 تريليونات ريال، مقارنة مع 9.924 تريليونات ريال، نهاية الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت قيم التداولات بنسبة 6.57% إلى 26.71 مليار ريال، مقارنة مع 28.6 مليار ريال الأسبوع السابق. كما تراجعت أحجام التداولات الأسبوعية بنسبة 9.7% تقريباً مسجلة 1.36 مليار سهم، مقارنة مع 1.24 مليار سهم بنهاية الأسبوع الماضي.

وتصدر سهم ينساب قائمة التراجعات الأسبوعية بعد أن انخفض بنسبة 6.58%، تلاه سهم دله الصحية 6.52%، ثم سهم بترو رابغ 5.89%.

بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم شركة المملكة قائمة المكاسب الأسبوعية مرتفعاً بنسبة 18.22% تلاه سهم صدق بنسبة 17.74% ثم سهم جاهز بنسبة 14.07%.

تباين في الكويت

سجلت المؤشرات الكويتية أداءً متبايناً خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر يونيو، مع مراقبة المستثمرين التطورات المرتبطة بحرب إيران والاعتداءات الإيرانية الأخيرة على الكويت.

وتراجع مؤشر السوق الأول بأقل من 1% منهياً التعاملات عند مستوى 9224 نقطة، كما انخفض المؤشر العام بنسبة 0.68% ليغلق في الختام عند 8755.37 نقطة.

لكن على الجانب الآخر، سجل مؤشر السوق الرئيسي مكاسب محدودة بنسبة 0.26% ليسجل في ختام تعاملات الأسبوع 8688.29 نقطة، كما ارتفع أيضاً مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.4% لينهي التعاملات عند مستوى 9771.16 نقطة.

وسجلت السوق خسائر بقيمة 364 مليون دينار خلال الأسبوع، لتصل القيمة السوقية إلى 52.43 مليار دينار في ختام التعاملات، بتراجع 0.69% عن مستويات الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أحجام التداول بأكثر من 64% لتصل إلى 1.54 مليار سهم، كما ارتفعت قيم التداولات بنسبة 42.59% إلى 378.97 مليون دينار، عبر 103.71 آلاف صفقة.

وتصدر سهم الخصوصية قائمة المكاسب الأسبوعية بنمو 22.4%، تلاه سهم الإنماء الذي صعد بنسبة 15.46%، ثم سهم وطنية 12.04%. بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم وطنية قائمة الخسائر الأسبوعية بتراجع 17.15%، تلاه سهم خليج الذي تراجع بنسبة 11.49%، ثم سهم المعدات 9.71%.

أداء سلبي في قطر

وسجل المؤشر العام القطري أداءً سلبياً خلال الأسبوع، تحت ضغط انخفاض 6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، ليتراجع بنسبة 2.41% (أو 255.7 نقطة)، منهياً التعاملات عند مستوى 10335.86 نقطة

سجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات الأسبوع 622.5 مليار ريال، مقارنة مع 633.94 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بتراجع 1.80%.

وعلى صعيد التداولات، بلغت قيم التداولات الأسبوعية 1.99 مليار ريال، وكميات التداول 669.5 مليون سهم، عبر 151.7 ألف صفقة.

جاء سهم الخليج التكافلي على رأس قائمة التراجعات منخفضاً بنسبة 8.42%، تلاه سهم السينما بنسبة 6.93% ثم سهم المصرف 4.96%. فيما تصدر سهم شركة دلالة قائمة المكاسب الأسبوعية مرتفعاً بنسبة 9.61%، تلاه سهم ودام 5.73%، ثم سهم بنك لشا 5.17%.

تباين الأسهم البحرينية

بينما أنهت بورصة البحرين تداولاتها الأسبوعية على تباين في أداء مؤشراتها الرئيسية، ليسجل مؤشر البحرين العام ارتفاعاً طفيفاً بنسبة بلغت 0.16%، ليغلق مستقراً عند مستوى 1,982.15 نقطة.

وفي المقابل، شهد مؤشر البحرين الإسلامي تراجعاً بنسبة 0.34%، لينهي تداولاته الأسبوعية عند مستوى 963.76 نقطة.

بلغت قيم التداولات الإجمالية نحو 3,795,916 ديناراً بحرينياً. وتحققت هذه القيمة من خلال تدوير كمية أسهم متداولة بلغت 12,396,759 سهماً.

تصدر سهم KFH قائمة التراجعات الأسبوعية منخفضاً بنسبة 2.75%، تلاه سهم ZAINBH بنسبة 2.56%، ثم سهم TRAFCO بنسبة 1.89%.

بينما على الجانب الآخر تصدر سهم BKIC قائمة المكاسب مرتفعاً بنسبة 1.69%، تلاه سهم NBB الذي ارتفع بنسبة 0.99%، ثم سهم SOLID بنمو 0.97%.

تراجع بورصة مسقط

كما هيمن اللون الأحمر على تعاملات بورصة مسقط، ليتراجع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 1.51% إلى مستوى 7657.96 نقطة، مقارنة مع مستوى 7775.42 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك التراجع تحت ضغط انخفاض غالبية المؤشرات القطاعية الرئيسية، باستثناء مؤشر القطاع المالي الذي ارتفع بنسبة 0.65%.

وسجل إجمالي الأوراق المالية المتداولة ارتفاعاً بنسبة 69.46%، كما ارتفع إجمالي قيم التداولات بنسبة 69.50%، وارتفع عدد الصفقات بنسبة 98.72%.

وتصدر سهم فولتامب للطاقة قائمة الأكثر انخفاضاً هذا الأسبوع بتراجع 89.71%، تلاه سهم المها للسيراميك، والذي انخفض بنسبة 7.72%، ثم الشرقية للاستثمار القابضة بنسبة تراجع 6.48%.

بينما على الجانب الآخر تصدر سهم البنك الوطني العماني قائمة الأسهم المرتفعة هذا الأسبوع بنمو 10% تقريباً، تلاه سهم العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية بمكاسب 9.68%، تلاهم سهم صناعة مواد البناء الذي ارتفع بنسبة 7.89%.

السوق المصرية

وفي مصر، أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 عند 52,652.53 نقطة، مسجّلاً انخفاضاً بنحو 0.01%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعاً بنحو 5.45% ليغلق عند 15,450.2 نقطة، في حين سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعاً بنحو 4.3% مغلقاً الفترة عند 21,357.7 نقطة.

وسجل إجمالي القيمة السوقية 3,780.2 مليارات جنيه في نهاية الفترة، ما يمثل ارتفاعاً بنحو 0.56 % خلال الأسبوع.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 660.7 مليار جنيه، بينما بلغت كمية التداول نحو 13,911 مليون ورقة منفذة على 880 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 131.6 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 4,146 ملايين ورقة منفذة على 353 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.