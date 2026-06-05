موجة بيع في قطاع التكنولوجيا تعصف بالأسهم الأمريكية والأوروبية

تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الجمعة بعد أداء متباين في مستهل الجلسة، متأثرة بموجة البيع التي يشهدها قطاع التكنولوجيا، إضافة إلى مخاوف رفع الفيدرالي أسعار الفائدة في ظل مرونة سوق العمل.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب صدور تقرير الوظائف الشهري الذي أظهر إضافة الاقتصاد وظائف بأكثر من المتوقع في مايو، واستقرار معدل البطالة، ما أدى إلى تصاعد احتمالات رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول ديسمبر المقبل.

وأكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إلى أن بيانات سوق العمل قد تدفع المصرف المركزي إلى تشديد السياسة النقدية قريباً، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، والتي يرجع جزء كبير منها إلى الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز الصناعي0.97 % إلى 51156.02 نقطة ومؤشر ستاندرد آند بورز 1.74 % إلى 7452.55 نقطة، في حين هبط مؤشر ناسداك المجمع 2.92 % أو 718 نقطة إلى 26053.16 نقطة.

وجاء الأداء السلبي لمؤشر «ناسداك» بضغط من استمرار موجة البيع التي يشهدها قطاع التكنولوجيا منذ أعلنت «برودكوم» في وقت سابق من الأسبوع عن إيرادات فصلية دون التوقعات.

ويعد «ناسداك» منخفضاً بنحو 3% منذ بداية الأسبوع، في حين يتجه المؤشر الأوسع نطاقاً «إس آند بي 500» إلى تسجيل أول خسارة أسبوعية له منذ 10 أسابيع. ومع استفادة القطاعات التقليدية من تخارج المسثمرين من أسهم التكنولوجيا، يتجه مؤشر «داو جونز» الصناعي لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وتراجعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الجمعة، لتسجل خسائر أسبوعية تحت وطأة استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وموجة البيع العالمية في قطاع التكنولوجيا وصناعة أشباه الموصلات.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 في نهاية الجلسة 0.29 % إلى 622 نقطة، في حين سجل 0.53 % تراجعاً أسبوعياً كما هبط مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.40 % خسائر أسبوعية رغم ارتفاعه بشكل طفيف بلغ 0.07 % الجمعة.

وانخفض مؤشر كاك الفرنسي 0.32 % إلى 8214.24 نقطة وفوتسي الإيطالي 0.56 % إلى 49896.05 نقطة.

وهبط مؤشر «ستوكس 600» الفرعي لقطاع التكنولوجيا بنسبة 2.92% إلى 1022 نقطة مع امتداد موجة البيع إلى أسواق القارة العجوز، مدفوعاً بتراجع أسهم «إنفينيون تكنولوجي» و«إيه إس إم إل» و«نوكيا» بنسبة 9.1% و2.4% و5.9% على التوالي.