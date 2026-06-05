«سوق أبوظبي» و23 شركة مدرجة يشاركون في مؤتمر للبورصات الخليجية بلندن

تترأس مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وفداً يضم 23 شركة مدرجة بارزة للمشاركة في النسخة الخامسة من «مؤتمر إتش إس بي سي للبورصات الخليجية» في لندن خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو، بهدف تسليط الضوء على المقومات التي يتمتع بها سوق رأس المال في أبوظبي، بما في ذلك مرونته، ومستويات السيولة المرتفعة، وآفاق النمو الواعدة أمام المستثمرين العالميين وقادة الأعمال وصنّاع السياسات.

ويترأس الوفد كل من غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ وعبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة. وتأتي المشاركة في أعقاب فترة شهدت تقلبات في الأسواق العالمية، أظهر خلالها سوق أبوظبي للأوراق المالية مرونة ملحوظة وسجل تعافياً سريعاً مقارنة بالأسواق الإقليمية النظيرة.

ويعكس أداء السوق قوة البنية التحتية التي يرتكز عليها، إلى جانب أثر التحسينات السابقة على هيكل السوق، والتي أسهمت في الحفاظ على مستويات السيولة. ويؤكد هذا الأداء قوة سوق رأس المال في أبوظبي وجاذبيته المتزايدة في أوساط المستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص استثمارية طويلة الأمد.

الأداء القوي

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يواصل المستثمرون العالميون النظر إلى أبوظبي بثقة باعتبارها سوقاً قادرة على الحفاظ على القيمة وتنميتها عبر مختلف الدورات الاقتصادية. وقد شكّل التعافي السريع لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال فترة التقلبات الأخيرة دليلاً واضحاً على قوة البنية التحتية، ومستويات السيولة، وكفاءة هيكل السوق.

ومن خلال مشاركتنا إلى جانب 23 شركة رائدة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مؤتمر إتش إس بي سي للبورصات الخليجية، نعمل على توسيع آفاق التواصل بين رؤوس الأموال الدولية والفرص الاستثمارية طويلة الأمد التي توفرها أبوظبي، والمدعومة بالأداء القوي للشركات المدرجة.

وخلال الربع الأول من عام 2026، سجلت الشركات المدرجة في السوق أرباحاً بلغت 48 مليار درهم، بما يعادل نحو 13.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 17%، فيما بلغت توزيعات الأرباح النقدية المعلنة حتى تاريخه هذا العام 66.2 مليار درهم، بما يعكس قوة السوق ومرونته وقدرته على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين».

ومنذ بداية عام 2026 أعلنت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توزيعات أرباح نقدية بقيمة 66.2 مليار درهم، بالتزامن مع مواصلة تحقيق نتائج مالية قوية، وعوائد مجزية للمساهمين، ونمو مستدام في الأعمال.