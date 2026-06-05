التوترات تتلاعب بمؤشرات الأسهم العالمية

سيطرت حالة من التقلبات على مؤشرات الأسهم العالمية، أمس، وسط تواصل القلق من الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بورصة وول ستريت الأمريكية تراجع المؤشران ستاندرد ‌آند بورز وناسداك، إذ تأثرت أسهم ⁠قطاع الرقائق الإلكترونية بإعلان برودكوم إيرادات جاءت دون التوقعات، في حين قلص المستثمرون في الأسهم الشراء بعد موجة صعود قوية دفعت المؤشرات إلى مستويات غير مسبوقة.

وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 299 نقطة ⁠بما يعادل 0.59 % إلى 50986.1 نقطة، فيما تراجع ستاندرد آند بورز 37.1 نقطة أو 0.49 % إلى 7516.54 نقطة، وهبط ناسداك 274.7 نقطة أو 1.02 % إلى 26579.297 نقطة.

وتراجع سهم «برودكوم» 14.4% إلى 410.1 دولارات، وهبط سهم «مارفل تكنولوجي» 5.5 % إلى 286.78 دولاراً، وانخفض سهم «ميكرون» 6.45 % إلى 1010 دولارات.

وارتفعت الأسهم الأوروبية فيما تراجعت الآسيوية، وارتفع مؤشر داكس الألماني، 06 % إلى 24933.09 نقطة، ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6 % إلى 8201.85 نقطة ومؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.1 % إلى 10344.32 نقطة. وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني 1.4 % إلى 67470.69 نقطة بضغط عمليات بيع أسهم شركات التكنولوجيا. وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج 1.4 % إلى 25274.98 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب 0.8 % إلى 4057.78 نقطة.

وتراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 1.8 % إلى 8639.41 نقطة، كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي 1.1 % إلى 8686.10 نقطة.