داو جونز يلامس مستوى قياسياً.. والأسهم الأوروبية تتحول للصعود

عززت الأسهم الأمريكية مكاسبها الخميس بعد أداء متباين في بداية جلسة التداول، مستفيدة من مكاسب قوية للقطاعات التقليدية في مقابل عزوف المستثمرين عن شركات التكنولوجيا، وخاصة مُصنعي أشباه الموصلات.

ولامس مؤشر «داو جونز» الصناعي مستوى قياسياً جديداً خلال الجلسة عند 51636 نقطة بزيادة ناهزت 950 نقطة، لكنه قلص مكاسبه لاحقاً.

وتعرض قطاع التكنولوجيا لضغوط جراء هبوط سهم «برودكوم» 12.65% إلى 418.60 دولاراً، بعد أن سجلت الشركة إيرادات أقل من التوقعات خلال الربع الثاني من عامها المالي.

وقابل هذه الضغوط تحسن نسبي في المشهد الجيوسياسي عقب اتفاق إسرائيل و«حزب الله» على وقف إطلاق النار في لبنان، مما دفع أسعار النفط للانخفاض، إلا أن حالة الحذر ظلت قائمة مع تقييم آفاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

وأنهت الأسهم الأوروبية تعاملات الخميس على ارتفاع، معوضة خسائرها المبكرة التي نجمت عن تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران، وذلك بدعم من إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، وتزامن ذلك مع انخفاض أسعار النفط بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن اتفاق إسرائيل ولبنان على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بعد مفاوضات في واشنطن.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 على ارتفاع 052 % عند 624.45 نقطة، فيما أغلق مؤشر داكس الألماني مرتفعاً 0.60 % عند 24944 نقطة، وارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.27 % إلى 10360.32 نقطة، وكذا مؤشر كاك الفرنسي 1.15 % عند 8244.29، فيما أغلق فوتسي الإيطالي 0.27% عند 50174.36 نقطة.

وعلى صعيد أخبار الشركات، هبط سهم «يونيفرسال ميوزيك جروب» 4.87% إلى 18.26 يورو، عقب تقارير أكدت بيع صندوق التحوط «بيرشينج سكوير» كامل حصته في المجموعة بعد فشل محاولتين للاستحواذ عليها.

وتراجع سهم «نوكيا» المدرج في هلسنكي 6.15% إلى 13.9 يورو، متأثراً بانخفاض عام لأسهم التكنولوجيا عالمياً بعد مكاسب قوية لعدة جلسات متتالية.