الأسهم الآسيوية تتراجع مع توقف مكاسب وول ستريت وانخفاض أسعار النفط

تراجعت الأسهم الآسيوية، الخميس، متأثرة بإنهاء وول ستريت سلسلة مكاسب استمرت تسع جلسات متتالية، في وقت هبطت فيه أسعار النفط عقب الإعلان عن تفاهم بين إسرائيل ولبنان لتجديد وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية داخل الأراضي اللبنانية.

وانخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.36% متأثراً بعمليات بيع واسعة لأسهم التكنولوجيا، فيما تراجعت أسهم مجموعة «سوفت بنك» بأكثر من 11%. كما هبط مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 1.6%، ومؤشر شنغهاي المركب 0.8%، بينما فقد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 1.8% من قيمته.

وجاءت هذه التراجعات بعد انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%، منهياً أطول موجة صعود له منذ أشهر، فيما خسر مؤشر داو جونز 1.2% وناسداك 0.9%.

وتعرضت الأسواق لضغوط إضافية مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.49%، ما أثار مخاوف بشأن تأثير تكاليف الاقتراض المرتفعة على النمو الاقتصادي واستثمارات الشركات، خصوصاً في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وفي أسواق الطاقة، تراجع خام برنت إلى 96.89 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 95.19 دولاراً، بعدما هدأت المخاوف المرتبطة بالإمدادات النفطية في الشرق الأوسط.

ورغم الضغوط الحالية، لا تزال الأسهم العالمية تتداول قرب مستوياتها القياسية، مدعومة بآمال المستثمرين في تحسن الأوضاع الجيوسياسية وإمكانية استقرار أسعار الطاقة، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات التوظيف الأمريكية التي قد تقدم إشارات جديدة بشأن مسار الاقتصاد والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.