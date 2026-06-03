الأسهم العالمية تحت ضغط التصعيد في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط

سجلت مؤشرات الأسهم العالمية انخفاضاً، حيث أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وأثار الشكوك حول إمكانية التوصل إلى حل سريع للحرب. ففي «وول ستريت»، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.80 %، وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.51 %، ونزل مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.81 %.
كذلك تراجعت الأسهم الأوروبية للأسباب ذاتها، ورغم ذلك، ارتفع سهم إنديتكس المالكة لعلامة «زارا» بعد إعلانها بداية قوية لموسم الصيف.
وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.66 %، وتراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.31 %، وهبط مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.40 %، ونزل مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.71 %.
وتراجعت أسهم شركات الطيران شديدة التأثر بأسعار الطاقة، إذ تراجعت أسهم «لوفتهانزا» و«إير فرانس» 1 % لكل منهما، فيما قادت أسهم شركات السيارات خسائر القطاعات بانخفاض 1.2 %.
ومن بين الأسهم الأخرى، قفز سهم «إنديتكس» نحو 5 % بعدما أعلنت الشركة الإسبانية عن بداية قوية للتعاملات في موسم الصيف. وارتفع قطاع البيع بالتجزئة الأوسع 2 % مسجلاً أكبر مكاسب بين القطاعات.
وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكاي» الياباني فوق مستوى 68 ألف نقطة لأول مرة بعد يومين فقط من تجاوزه حاجز 67 ألف نقطة، إذ طغى صعود أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على أثر المخاوف بشأن الشرق الأوسط.
وصعد «نيكاي» 2.5 % إلى 68402.13 نقطة عند الإغلاق. وتجاوز مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً في وقت سابق حاجز أربعة آلاف نقطة لأول مرة قبل أن يغلق مرتفعاً 1.8 % عند 3996.2 نقطة.