دبي الوجهة الأقوى لإدراج الشركات الخاصة في المنطقة

وصلت حصيلة عوائد الاكتتاب العام الأولي لشركة «طلبات» في سوق دبي المالي إلى 7.5 مليارات درهم (2 مليار دولار) عبر طرح 20 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، وبذلك يكون أكبر اكتتاب عام أولي لشركة تكنولوجيا عالمياً في عام 2024، وأكبر اكتتاب عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، وأول اكتتاب عام أولي على الإطلاق لشركة تعمل في قطاع التكنولوجيا في سوق دبي المالي.

ويعد اكتتاب «طلبات» ثالث إدراج في سوق دبي المالي خلال عام 2024، مما يسهم في تعزيز جاذبية دبي مركزاً عالمياً لأسواق رأس المال وترسيخ مكانة المنظومة المزدهرة التي يوفرها سوق دبي المالي لجذب الشركات.

واحتفالاً بهذا الإدراج، قرع توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة طلبات، جرس افتتاح جلسة التداول في سوق دبي المالي، بحضور سعادة هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إلى جانب نيكلاس أوستبيرغ، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة دليفري هيرو.

تنويع الفرص

وقال هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يشكل الإدراج الناجح لشركة طلبات في سوق دبي المالي شهادة ملموسة على مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً نابضاً ومزدهراً، كما أنه يسلط الضوء على البيئة التنظيمية المستقرة والبنية التحتية القوية الداعمة للمنظومة المالية في دبي تحت قيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية. ويظل التزامنا راسخاً في سوق دبي المالي باستقطاب أهم شركات القطاع الخاص لإدراج أسهمها في منصتنا، إلى جانب مواصلة تنويع الفرص الاستثمارية للمستثمرين الإقليميين والدوليين، وتعزيز عروض السوق من مختلف القطاعات، فضلاً عن تمهيد الطريق لمزيد من الشركات العاملة في قطاع السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا والتجزئة للاستفادة من منصتنا لتحقيق النمو وجمع رأس المال».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «نرحب بإدراج طلبات في سوق دبي المالي، حيث يعكس هذا الإدراج قوة أسواق رأس المال في دبي وثقة المستثمرين الراسخة في دولة الإمارات. ويأتي هذا الإنجاز ثمرة لجهودنا القوية وتركيزنا المستمر على توفير حلول مبتكرة في السوق، وتوسيع فرص الاستثمار، وبناء سوق يدعم نمو الشركات من خلال قاعدة المستثمرين القوية التي يوفرها سوق دبي المالي، لتكون بذلك الوجهة الأقوى لإدراج الشركات الخاصة على مستوى المنطقة».

بدوره، قال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة طلبات: «نحتفل اليوم نيابة عن كامل فريق طلبات بقرع جرس الافتتاح لجلسة التداول في سوق دبي المالي تتويجاً لمسيرة تحول ملهمة استمرت لعقدين كاملين، وحملت كل معاني الطموح والابتكار والسعي لتلبية احتياجات وتطلعات هذه المنطقة وتقديم أفضل الخدمات. وبصفتنا علامة تجارية تفتخر بجذورها المحلية، سعدنا بمستوى الطلب القوي على طرحنا من المستثمرين المحليين والدوليين.

ويشكل هذا اليوم بداية لمرحلة جديدة وواعدة لمنصة طلبات وقطاع التكنولوجيا عموماً في المنطقة، ويسرنا أن نرحب بمساهمينا الجدد للمشاركة في مسيرتنا المستقبلية الطموحة».

ومع استكمال إدراج شركة طلبات، يحافظ سوق دبي المالي على نمو أدائه، حيث حقق المركز الأول على مستوى المنطقة للعام الثاني على التوالي من حيث أداء المؤشر، كما حافظ السوق على زخم عمليات الاكتتاب، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعوائد التي تم جمعها في السوق خلال عام 2024 إلى 10.48 مليارات درهم، مما يساهم في استراتيجية التنويع الاقتصادي الشاملة لدولة الإمارات.

وتخطت رسملة سوق دبي المالي حاجز 800 مليار درهم في ختام تداولات أمس، مدعومة بإدراج شركة «طلبات هولدينغ بي إل سي»، وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي نحو 827.7 مليار درهم.

واستحوذ سهم «طلبات» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي بقيمة 1.18 مليار درهم في ختام جلسة التداول الأولى له، بما يعادل 70.2% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 1.7 مليار درهم، ليغلق السهم عند 1.49 درهم مقابل سعر الإدراج بـ1.6 درهم، وكان السهم قد ارتفع بنحو 7.5% إلى 1.72 درهم في الدقائق الأولى لإدراجه في سوق دبي المالي.

وتماسكت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في تداولات أمس، ليغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 4794.11 نقطة، منخفضاً بـ1.11%، بينما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9249.9 نقطة، متراجعاً هامشياً بـ0.017%.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بـ2.65 مليار درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 967.13 مليون درهم في سوق أبوظبي، و1.7 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.3 مليار سهم عبر تنفيذ 56 ألف صفقة.

وقفز سهم «الإمارات الإسلامي» بالحد الأقصى إلى 5.75 دراهم، ليتصدر ارتفاعات 7 أسهم بسوق دبي، وصعدت أسهم «شعاع كابيتال» 3%، و«تعليم القابضة» 2%، و«الخليج للملاحة» 0.7%، و«سبينس» 0.65%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 38.9 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 395 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 356.2 مليون درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 186.2 مليون درهم، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 75.5 مليون درهم الذي ارتفع بنسبة 4.24% عند 5.65 دراهم، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج، بعدما صعد عند 5.70 دراهم ليسجل كذلك أعلى سعر منذ الإدراج.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم «إي سفن- أذونات» 5.2%، و«بيور هيلث القابضة» 4.9%، و«أدنوك للحفر» 4.06%، و«رأس الخيمة للأسمنت» 2.65%.